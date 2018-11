Novozvolený primátor Žiliny Peter Fiabáne: Chcem aby mesto nabralo nový dych

Ako vnímate víťazstvo vo voľbách?

Ja len môžem poďakovať všetkým, ktorí mi dali svoj hlas. Je to pre mňa obrovský záväzok a zodpovednosť, aby som dôveru, ktorú do mňa ľudia vložili, nesklamal. Ďakujem všetkým Žilinčanom, že prišli voliť, teším sa na ďalšie dni, ktoré pre mňa osobne budú znamenať maximum úsilia, aby v našom meste vládol väčší pokoj, väčšia radosť, väčšia spokojnosť so života, aby naše mesto nabralo nový dych a aby sme sa stali mestom, na ktoré budeme hrdí, v ktorom budeme radi žiť, kde sa budeme radi vracať a o ktorom sa bude na Slovensku častokrát v dobrom hovoriť.

Aj v Žiline bola kampaň veľmi ostrá voči vám. Ako ste to znášali?

Po tom všetkom, čo sme prežili v posledných mesiacoch a hlavne v posledných týždňoch, keď za posledné dva týždne som sa začal upokojovať a práve v tej najväčšej antikampani, ktorá sa proti mne spustila, som ucítil najväčší pokoj. Verím, že ľudia v Žiline dali odpoveď na otázku, či dokážu odolať tomu všetkému škaredému, čo sa v meste udialo, či to vedia správne vyhodnotiť a či sa k tomu vedia nejakým spôsobom postaviť. Chcem všetkým odkázať, že toto nie je cesta, akou by sa mala uberať politika. My by sme sa mali začať naozaj počúvať, komunikovať spolu, správať sa k sebe slušne, lebo ja osobne len v tom vidím zmysel. To je môj životný príbeh, za ktorým si stojím a takto chcem v tomto meste fungovať, pracovať, stretávať sa s ľuďmi a robiť maximum a všetko preto, aby naozaj to mesto bolo lepšie.

Čo vnímate ako najväčší problém Žiliny?

Z môjho pohľadu je veľkým problémom Žiliny doprava a parkovanie. Už som jasne deklaroval, akým spôsobom chcem k tomu pristupovať. Potom je tu kvalita verejného priestoru, čistota mesta, kde hovorím, že základné služby musia fungovať na sto percent. Čo ja ale považujem za najkľúčovejšie v tomto meste je, že naozaj treba osloviť všetkých relevantných hráčov, či je to Žilinská univerzita, Vyšší územný celok, či sú to podnikatelia, ktorí tu robia tie správne kroky a dať sa dokopy, lebo len vtedy vieme mesto posunúť ďalej. Možno o štyri roky už primátorom nebudem. Ja mám ambíciu, aby sme pripravili plán rozvoja mesta až do roku 2050, moja ambícia je, že ktokoľvek príde po mne, za tie štyri roky už bude mať s čím pracovať, bude mať kam mesto posúvať, čiže určite sa nepozerám dopedu len na štyri roky.