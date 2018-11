Znovuzvolený primátor Trenčína Richard Rybníček: Toto je výnimočný deň vo výnimočnom meste

Ako vnímate jednoznačné víťazstvo vo voľbách aj napriek tomu, že dvaja vaši protikandidáti sa vzdali v prospech vášho protivníka?

Toto je výnimočný deň vo výnimočnom meste. Ten záväzok, ktorý od nich mám je obrovský a verím, že všetky tie veci, ktoré máme rozbehnuté a ktoré som sľúbil, že dokončíme, aj dokončíme a priblížime to mesto k modernejším mestám. Som veľmi dojatý a veľmi pekne im všetkým ďakujem. Toto bola najnáročnejšia noc zo všetkých troch volebných nocí, ktoré som prežil, pretože toto bola najnáročnejšia kampaň, bola taká agresívna, na rozdiel od tých dvoch predošlých, aj preto som chvíľku nevedel, do akej miery bude naša práca dostatočná pre Trenčanov a ako opačná kampaň na nich zapôsobí, ale ukazuje sa, že sme išli správnou cestou a pokoj, ktorý som si zachoval a že som to oprel do výsledkov, ktoré máme za sebou, to ocenili ľudia a toto ma najviac teší a som na to veľmi hrdý.

Prekvapil vás ten veľký výslený rozdiel? Svojho jediného súpera ste doslova prevalcoval a získal viac ako 70 percent hlasov.

Ja si myslím, že je to prekvapujúce, taký veľký rozdiel som nečakal, je to naozaj obrovské číslo a o to viac som presvedčený o tom, že ľudia v Trenčíne cítia zmeny v meste a som rád, že sme ich presvedčili. Som hrdý na mesto aj na tých ľudí, lebo je to krásna vizitka tohto mesta a ľudí, ktorí v ňom žijú.

Aké sú vaše najväčšie priority v novom volebnom období?

Najväčšie priority sú pre mňa sú pre mňa dokončenie verejných priestorov, ako je átrium pod mestskou vežou, vnútrobloky na Východnej ulici a na Halašu, ako je napríklad pokračovanie v revitalizácii parku, debarierizácia lesoparku Brezina, rekonštrukcia kina Hviezda, čo je vážna vec o ktorú sa musíme postarať. Cesty, chodníky, ktoré Trenčania očakávajú, že sa budú ďalej robiť a ktoré ich trápia. Týchto vecí je veľa, je ich veľa rozbehnutých a ja som šťastný, že ich budeme môcť dokončiť.