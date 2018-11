Politici hodnotia voľby: Opozícia podľa Fica neexistuje, podľa Sulíka sa chcú ľudia zbaviť Smeru

Fico: Potvrdilo sa, že opozícia reálne neexistuje

Ukazuje sa, že trend nezávislých kandidátov v komunálnych voľbách je veľmi jasný, ale ukazuje sa tiež, že vládna koalícia reprezentovaná Smerom, SNS a Mostom-Híd je jediná, ktorá má štandardné politické štruktúry. V diskusnej relácii TA3 V politike to na margo výsledkov komunálnych volieb povedal šéf Smeru Robert Fico.

„Blahoželám Andrejovi Dankovi (SNS), lebo má veľmi dobrý výsledok, ale aj Bélovi Bugárovi (Most-Híd), lebo má lepší výsledok ako SMK. Potvrdilo sa, že táto koalícia stranícky nemá alternatívu. Ukázalo sa, že opozícia reálne neexistuje, je to bublina. Jedinou reálnou opozíciou je KDH,“ povedal Fico.

Podľa jeho slov napriek mediálnemu lynču voči Smeru táto strana dosiahla uspokojujúci výsledok. „Jasné, že sme chceli viac, ale stranícky sme voľby vyhrali, a to napriek tomu, čo sa s nami dialo. Je to teda veľmi príjemný výsledok,“ poznamenal s tým, že ho prekvapil napr. koniec dlhoročného primátora Nitry Jozefa Dvonča.

Fico sa tiež zamyslel, či by Slovensko nemalo prejsť na český model komunálnych volieb, kde starostovia a primátori nie sú volení priamo občanmi, ale obsadzovanie týchto postov je výsledkom koaličných dohôd.

Sulík: Ľudia majú Smeru plné zuby a chcú sa ho zbaviť

Robiť z komunálnych volieb závery pre parlamentné voľby nemá žiaden zmysel, zdôraznil predseda opozičnej SaS Richard Sulík.

„Jediné, čo platí, je, že ľudia majú Smeru-SD plné zuby a chcú sa ho zbaviť. A to, na čo sa SaS najviac zameriava, sú voľby do NR SR. Ten vlak je však dobre rozbehnutý,“ myslí si.

Na margo výsledkov mimoparlamentných zoskupení Spolu-občianska demokracia a Progresívneho Slovenska Sulík poznamenal, že konkurencia oživuje súťaženie. „Konkurencia je dobrá, o to lepší bude výsledok. Aj my sme kedysi bola nová ryba v rybníku,“ pripomenul.

Sulík priznal, že nie je spokojný s výsledkom Jána Mrvu v Bratislave, ktorého postavilo OĽaNO a liberáli ho recipročne podporili. „Je to teda viac neúspech OĽaNO, oni ho vyberali,“ ozrejmil.

Danko: SNS dosiahla historický úspech

Koaličná SNS dosiahla historický úspech. Ešte nikdy nemala 160 vlastných starostov a primátorov a ďalších 50 koaličných a 1 700 poslancov, povedal šéf strany Andrej Danko v TA3.

Aj on uznáva vzostup nezávislých kandidátov. „Komunál sa ešte nezávislým politikom riadiť dá, ale predstavte si 150 nezávislých poslancov v NR SR, ktorí sa nikdy nedohodnú. Štát musia riadiť stabilizované skupiny ľudí. Tam, kde končia politické strany, začína diktatúra,“ upozornil. Zároveň pogratuloval každému, kto našiel odvahu vstúpiť do verejného života.

V tejto súvislosti spomenul novelu zákona o politických stranách, ktorú už parlament schválil, ale prezident Andrej Kiska ju vrátil do NR SR. „Dnes už politika nie je len o súťaži politických strán v regiónoch, ale aj o tom, kto ju financuje a kto ju finančne podporuje. To nie sú zbrane z hľadiska politického boja. Asi všetci chceme vedieť, kto koho a ako financuje,“ povedal.

Za veľký fenomén označil Danko aj negatívne kampane na politických súperov. „Toto sú neférové praktiky vo voľbách. Pošpiňovanie, kriminalizácia, to nie je súčasť riadnej kampane,“ myslí si.

Bugár: Teší ma, že trend Mosta-Híd je pomaličky rastúci

Cieľom strany Most-Híd v sobotňajších komunálnych voľbách bolo získať o desať percent starostov viac, ako strana mala doteraz, a získala o 30 percent viac, povedal šéf strany Béla Bugár.

„Ako Most-Híd máme 127 starostov. Som veľmi rád. Získali sme pozície aj tam, kde SMK veľmi silne bojovala. Trend je pomaličky rastúci, to ma teší,“ deklaroval Bugár.

Za úspechom nezávislých kandidátov vidí sprofanovanie politiky. Na otázku, či by súhlasil s myšlienkou predsedu Smeru Roberta Fica zaviesť český model, teda zrušiť priamu voľbu starostov a primátorov, Bugár odvetil, že na to je už zrejme neskoro. „Rok 2019 je predvolebný, tam sa legislatíva spomalí a máme iné úlohy,“ dodal.

Beblavý: Urobili sme zárez, na ktorom sa dá stavať

Zvolením Matúša Valla za primátora Bratislavy bol urobený zárez, na ktorom sa dá stavať. V diskusnej relácii TA3 V politike to vyhlásil líder mimoparlamentnej strany Spolu-občianska demokracia Miroslav Beblavý, ktorá s Progresívnym Slovenskom Valla podporovala.

„Vallo neponúkol hipsterčinu, ale to, čo má robiť politik v každej európskej krajine. A ľudia mu to zobrali. V čase, keď sme sa rozhodli ho podporiť, mal malú poznateľnosť. Nevideli sme však iného kandidáta, ktorý mal tak silný program a silný tím. Tak by sa to v politike malo robiť,“ povedal Beblavý.

Na margo výsledkov Spolu v iných častiach Slovenska poznamenal, že strana existuje len deväť mesiacov, napriek tomu má 300 poslancov zvolených len za Spolu. „Z opozície nás predbieha len KDH. Dokázali sme, že sme etablovaní po celom Slovensku,“ deklaroval Beblavý.

Predseda Progresívneho Slovenska Ivan Štefunko v súvislosti s víťazstvom Valla poznamenal, že nový štýl politiky sa oplatí robiť. „Máme víziu o krajine, Matúš Vallo mal víziu o Bratislave. Verím, že on a jeho tím zmení Bratislavu na moderné a otvorené mesto,“ poznamenal.

Beblavý a Štefunko sa nevyhli ani otázke prípadného spájania ich politických subjektov. „Žiadne strany nekomunikujú tak intenzívne ako my. Je tam veľa prienikov, či už obsahových alebo osobnostných, konkrétne dohody však nie sú. Sme v blízkom vzťahu, povedal by som ‚Pre Spolu‘,“ uviedol Štefunko.

Beblavý vidí prieniky najmä medzi voličmi oboch strán. „Majú podobné názory. Odlišné názory máme skôr na úrovni politikov,“ uzavrel.

Marosz: Humenné sa stalo symbolom zlomu

Volebný výsledok v Humennom, kde primátorku Janu Vaľovú (Smer) strieda Miloš Meričko (OĽaNO, KHD, SaS, Strana občianskej ľavice, Strana práce, Progresívne Slovensko, Spolu – občianska demokracia), sa stal symbolom zlomu v spoločnosti, povedal poslanec NR SR Ján Marosz (OĽaNO).

„Humenné bola silná bašta Smeru-SD. A verím, že tak, ako Meričko vyhral v Humennom, je tu veľká nádej, že v roku 2020 si zoberú ľudia Slovensko späť do svojich rúk,“ poznamenal.

Na margo výsledku v Bratislave, kde OĽaNO spolu s ďalšími pravicovými stranami postavilo neúspešného kandidáta na primátora Jána Mrvu, Marosz poznamenal, že hlavné mesto bude napriek tomu v dobrých rukách. „Nerobil by som z toho tragédiu. Ján Mrva podal dobrý výkon a bojoval. Novému primátorovi Matúšovi Vallovi držíme palce,“ dodal.

Hlina: Musíme si uvedomiť, že Slovensko nie je Bratislava

Ak chceme, aby sa krajina zmenila, musíme si uvedomiť, že Slovensko nie je Bratislava, upozornil šéf mimoparlamentného KDH Alojz Hlina.

„Podľa mňa politické strany podcenili regióny. Z lídrov som jediným, kto počas volebnej noci vycestoval z Bratislavy. Vlani sme boli druhá najúspešnejšia strana v krajských voľbách, teraz sme druhí či tretí v komunálnych voľbách. Vyšlime signál do sveta, že sú tu kresťanskí demokrati a robia,“ apeloval.

Hlina označil za mimoriadne dôležité aj budúcoročné voľby do Európskeho parlamentu. Očakáva v nich vyššiu účasť, pretože podľa jeho slov budú kandidovať aj ľudia, ktorí EÚ nenávidia.

Kollár: Z parlamentnej opozície sme obstáli najlepšie

Hnutie Sme rodina zaznamenalo v sobotňajších (10. 11.) komunálnych voľbách najlepší výsledok spomedzi parlamentných opozičných strán, povedal líder hnutia Boris Kollár, ktorý ako meradlo použil počet zvolených starostov.

„Samostatne ich máme najviac. Máme tiež 120 poslancov. Je to výborné,“ odkázal.

Z možnej konkurencie v súčasnosti mimoparlamentných strán Spolu a Progresívne Slovensko Kollár obavy nemá. „Sme rodina je neštandardná strana. Neviem si predstaviť, že by od nás k nim niekto odchádzal. Máme úplne iné názory. Naši podporovatelia určite nie sú slniečkari,“ uistil.