Korupcia, transparentnosť, doprava, byty - priority primátorov krajských miest

Staronoví primátori krajských miest, ktorými sú napríklad primátori Trenčína Richard Rybníček (nezávislý), Banskej Bystrice Ján Nosko (nezávislý) a Trnavy Peter Bročka (nezávislý), chcú naďalej pokračovať v zmenách, s ktorými začali už pred štyrmi rokmi.

Víťaz boja o primátorské kreslo v Bratislave Matúš Vallo (Progresívne Slovensko, Spolu – občianska demokracia) je rád, že do hlavného mesta prichádza nová generácia odborníkov. Za dôležité označil transparentnosť, ale aj to, ako sa mesto rozpráva so svojimi obyvateľmi. Poznamenal, že s mestskými časťami chce spolupracovať.

Jaroslav Polaček, ktorý obsadí primátorské kreslo v metropole východu (SaS, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS) poznamenal, že antikampane, ktoré sa viedli nielen proti nemu, ale aj na celom Slovensku, by nemali patriť do politiky. Víťaz v Košiciach označil za svoju prioritu najmä to, aby sa v meste urobil protikorupčný audit. Rovnako chce riešiť aj problémy v oblasti dopravy.

Úradujúci banskobystrický primátor Nosko zvíťazil v meste pod Urpínom. Ako uviedol, prvé kroky v úrade už nemusí robiť, keďže tie urobil pred štyrmi rokmi. Chce pokračovať v projektoch, napríklad v budovaní bytov, ale aj stacionárov pre seniorov.

Rybníček, ktorý bude opätovne viesť Trenčín ďalšie štyri roky, zhodnotil, že pri jeho víťazstve rozhodla tvrdá práca, ktorú spolu s tímom odviedol. „Rovnako rozhodol aj pocit Trenčanov, ktorí sú na svoje mesto hrdí,“ povedal Rybníček. Ako doplnil, chce pokračovať vo veciach, s ktorými začal, napríklad urobiť v meste „poriadok s autami“.

Zmena nastane v Žiline, víťazom sa stal nezávislý kandidát Peter Fiabáne. „Na úspechu sa podieľalo niekoľko faktorov, jedným z nich bola aj podpora pravicových strán. Kľúčovým momentom bolo spájanie ľudí,“ povedal Fiabáne. Za svoje priority označil dopravu a parkovanie, ktoré je podľa jeho slov „najväčšou výzvou“.

V treťom najväčšom meste Slovenska v Prešove, bude na čele naďalej žena, a to Andrea Turčanová (KDH, OĽaNO, NOVA). „Snažili sme sa splniť všetky sľuby, ktoré sme dali občanom pred štyrmi rokmi, pripravili sme aj nové vízie,“ povedala Turčanová. Poukázala aj na mimoriadnu komisiu, ktorú má zriadenú v oblasti dopravy.

Nezávislý kandidát Marek Hattas, ktorý povedie Nitru nasledujúce štyri roky, poznamenal, že svoje víťazstvo pripisuje tomu, že je aktivista, vyhoreniu Jozefa Dvonča, ale aj smrti novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Ako uviedol, chce zaviesť bezpečnostný projekt a začať aj s výstavbou nájomných bytov.

Bročka (nezávislý) v diskusnej relácii RTVS poznamenal, že chce analyzovať rozhodnutie prvostupňového súdu a urobiť rozhodnutie, či pokračovať v spore vo veci pozemkov pod miestnym nákupným centrom. Ako doplnil, chce pokračovať najmä v projektoch, ktoré sa týkajú výstavby.