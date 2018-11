Máme obrovskú možnosť zmeniť veci, tvrdí Peter Bročka

Trnava vás nevymenila, svoj primátorský post ste obhájili. Budete po štvorročných skúsenostiach robiť niečo inak?

V prvom volebnom období sme (Lepšia Trnava) mali iba 12 poslancov z 31-členného mestského zastupiteľstva. Bola to zaujímavá škola. Museli sme sa naučiť robiť kompromisy a komunikovať, aby sme dosiahli aspoň niečo. Teraz máme až 24 poslancov, čo znamená obrovskú možnosť zmeniť veci, na druhej strane je to aj veľká zodpovednosť. Som veľmi rád, že to tak nebolo v prvom volebnom období. Bolo by to pre nás problematickejšie. Dnes máme oveľa silnejšiu predstavu o tom, čo je a čo nie je možné. Aj úroveň osobnej zodpovednosti poslancov vrátane mňa je posunutá niekde inde.

Spolupráca tak pre vás bude ľahšia, ako to však pocítia ľudia?

Ak doteraz mali pocit, že mesto napreduje a môže byť vzorom aj pre iné samosprávy, tak to sa môže výrazne zrýchliť. Očakávam zrýchlenie niektorých procesov a možno aj riešenia dlhoročných problémov.

Politickí oponenti vám vyčítali, že ste aktívny hlavne na sociálnych sieťach a viaceré projekty, ktoré ste tam propagovali, sa dosiaľ nezrealizovali.

V decembri 2014 ma čakalo minimum pripravených projektov. Každá vec, ktorá išla na sociálnu sieť, už mala za sebou nejakú históriu a dlhodobú prípravu. Keď sa snažíte urobiť veľké množstvo projektov, je prirodzené, že niektoré sa nepodarí zrealizovať. Dĺžka projektovej prípravy pri zložitejších akciách je často dvojročná. Ak berieme do úvahy architektonickú súťaž, často až trojročná. Predstava, že začnem projekt pripravovať v januári a budem ho mať do konca roka, je naivná.

V ktorej oblasti má Trnava rezervy?

Rezervy sú úplne všade. Verím, že toto volebné obdobie sa nám výrazne podarí posunúť problematiku statickej dopravy a dopravy všeobecne. Určite to bude jedna z najnáročnej­ších úloh.