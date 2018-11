Andrea Turčanová: Splnila som, čo som sľúbila

Svoju funkciu ste obhájili dokonca s lepším výsledkom ako pred štyrmi rokmi (44 percent), čo rozhodlo o vašej výhre?

Podľa mňa rozhodlo to, že som splnila, čo som ľuďom pred štyrmi rokmi sľúbila. Myslím si, že tí, ktorí v Prešove reálne žijú, si mohli odkontrolovať a porovnať, či je to tak, alebo nie.

Aké budú vaše prvé kroky v obhájenej funkcii?

Keďže som aj momentálne primátorkou Prešova, budem len pokračovať v začatej práci. Najbližšie nás čaká schvaľovanie rozpočtu a odovzdávanie hotovej stavby cykloželezničky. Oznámenie zhotoviteľa o dokončení nám bolo odoslané 7. novembra, takže pôjdeme prevziať túto stavbu a budeme pokračovať v ďalších stavbách, ktoré sme začali.

Aj keď sa to s prispením štátu sčasti zlepšuje, Prešov naďalej trápia najmä dopravné problémy. Bude to vaša priorita?

Samozrejme. Mala som to vo volebnom programe. Kým nebude dobudovaná cesta R4 tak, ako sme žiadali, doprava bude stále jednou z hlavných priorít.

Prešovu chýbajú veľké športoviská, futbalisti hrajú v Stropkove a hokejisti vo Zvolene, ako chcete riešiť túto oblasť?

My to už riešime. Staviame nový futbalový štadión a rekonštruujeme hokejový štadión, práve preto nám momentálne chýba, keďže sa to nedalo robiť počas plnej prevádzky. Rozoberá sa celá strecha a dnes už je jedna tretina rozobratá. Ale hokejisti svoj stánok získajú späť v auguste budúceho roku. Takže budú hrať mimo len jednu sezónu a myslím si, že nie sme prvé mesto na Slovensku, ktoré muselo riešiť situáciu s rekonštrukciou štadióna takto.