Analýza: V Bratislave vyhral nepopísaný list

Nesrovnala zosadil Matúš Vallo. Mladý ambiciózny architekt, basgitarista hudobnej skupiny (v ktorej si vraj občas zahrá aj naďalej), občiansky aktivista – no bez priamych skúseností z komunálnej politiky. „Mám plán a mám tím,“ zdôrazňuje 41-ročný začínajúci politik, ktorého vo voľbách podporovali rovnako začínajúce politické strany Progresívne Slovensko a Spolu – občianska demokracia. Ponúka „novú generačnú skúsenosť, novú energiu a nový pohľad na mesto“. Chce presvedčiť, že „v politike sú aj ľudia seriózne pripravení a transparentní“, nastoliť atmosféru spolupráce. Prioritou pre neho bude doprava, latentná boľačka Bratislavy. Rád by tiež po vykonaných auditoch otvoril viaceré pre mesto nevýhodné zmluvy.

Hoci Valla možno ešte pred polrokom sotvakto poznal, jeho predvolebný finiš bol veľký, nezastavila ho tvrdá antikampaň a víťazstvo po zisku takmer 36 percent hlasov napokon ani nebolo prekvapujúce. Do primátorského kresla ho posadilo asi 60-tisíc voličov. Druhého v poradí, nezávislého Václava Miku, bývalého riaditeľa RTVS i Markízy, Vallo porazil o vyše 12 percent, tretieho Nesrovnala zhruba o 17 a štvrtého, starostu bratislavských Vajnôr Jána Mrvu o necelých 19 percent.

Čo napokon rozhodlo o Vallovom víťazstve? „Asi sa stretlo viac dôvodov. Napríklad, prejavila sa celková zmena politického nastavenia spoločnosti, ktorá dáva šancu novým stranám – a také podporovali aj nového primátora. Takisto zohralo rolu aj sklamanie z Nesrovnalovho pôsobenia,“ myslí si politický analytik agentúry Polis Ján Baránek.

Podľa Baránka sa vo volebnom súboji tiež zbytočne rozbili hlasy trojice ďalších troch kandidátov, všetko pravičiarov, hoci dvaja kandidovali ako nezávislí. „Nebolo dobré, že Mika, Nesrovnal a Mrva išli do volieb samostatne, najmä ak sú tieto voľby jednokolové a nemožno v nich svoj hlas v druhom kole preniesť na iného kandidáta. Dvojkolové voľby by boli lepšie, noví starostovia a primátori by mali silnejšiu legitimitu,“ hodnotí analytik.

Ako sám Vallo zdôraznil, na primátorskú prácu sa v skutočnosti poctivo pripravoval dva a pol roka. Napísal dokonca knihu Plán Bratislava, v podstate svoj volebný program, na ktorom spolupracoval asi so sedemdesiatkou odborníkov. Peniaze na ňu získal verejnou zbierkou. Má však skutočne potenciál svoje smelé ambície reálne naplniť?

Baránek radí v prognózach opatrnosť. „Všetko ukáže čas. Ide o to, do akej miery Vallo odolá nepochybne silnému tlaku záujmových skupín. Ako zúročí svoju odbornosť. A tiež, či dokáže napríklad správnou voľbou spolupracovníkov eliminovať vlastnú neskúsenosť v komunálnej politike,“ vymenúva. Pripomína, že aj Nesrovnalovi, hoci ten na rozdiel od Valla mal bohatú politickú minulosť, sa podarilo voličov presvedčiť, že je v politike „nová tvár“, mladá, dynamická, rozhľadená, s príbehom o profesijnom úspechu v zahraničí. „Aj Nesrovnal sľúbil okamžite po voľbách vypovedať zmluvu s investorom prestavby okolia Hlavnej stanice…“ poznamenal. A čo sa dopravy týka, podľa Baránka je tá bratislavská už skôr orieškom hodným Nobelovej ceny, no dobrý primátor by mal aspoň naštartovať pozitívne procesy nad rámec volebného obdobia.

Kľúčovým faktorom, pokračuje analytik, bude aj to, či Vallo bude naozaj schopný spolupracovať so zastupiteľstvom – a naopak. Medzi 45 poslancami bude mať oporu 13 ľudí zo svojho volebného Teamu. Lenže v mestskom parlamente bude sedieť aj 17 nezávislých poslancov a zvyšných 15 bude z pravicovej koalície OĽaNO, SaS, Sme rodina, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola a DÚ. Jej neúspešný kandidát na primátora Mrva už avizoval, že ak občania pred jeho odbornosťou uprednostnili „sympatie mladého muža, jeho plán a tím“, bude s demokratickou opozíciou dôsledne kontrolovať plnenie sľubov. „Bratislava je čerešničkou na torte, centrom krajiny, kde sa pohybuje veľa peňazí. Preto ju chcú viesť všetky politické strany,“ uzatvára Baránek.