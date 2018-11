Ako ste volili? Pozrite si výsledky vo svojej obci

Prinášame prvú vlnu výsledkov komunálnych volieb 2018. Nájdete v nich mená primátorov a starostov, poradie a výsledky všetkých kandidátov plus účasť. Poslancov však Štatistický úrad zverejnil len v prvých 579, väčšinnou väčších mestách.

Ďalšie výsledky budú pribúdať postupne, lebo nie všetky obce boli zapojené do elektronického systému spočítavania výsledkov. Môže to trvať aj niekoľko dní, postupne ich však do archívu doplníme.