Jarjabek: Nezávislí kandidáti vyhrali tam, kde majú dosah médiá

„Teda stranícki kandidáti prehrali vo veľkých mestách, kde majú médiá obrovský dosah. Tam voliči neboli konfrontovaní s priamym kontaktom s kandidátmi. V obciach priamo ľudia poznajú kandidáta a tam sa nedajú oklamať. Na dedinách vyhrali preto stranícki kandidáti. Médiá zohrali v mnohých prípadoch škaredú úlohu,“ vyhlásil Jarjabek.

Nezávislí kandidáti sú podľa Jarjabka podvodom na voličoch. „Keď niekto vyhlási, že je nezávislý, je to podvod. Oni sú nezaradení, nie nezávislí,“ zdôraznil Jarjabek, pričom to vidno na príklade bratislavského primátora Matúša Valla, ktorý hovorí o nezávislosti, ale podiel ne jeho víťazstve si vzápätí prisvojuje poslanec NR SR Miroslav Beblavý. „Tým sa za päť sekúnd stal straníckym nominantom. Nezávislí kandidáti sú podvod na voliča. Týka sa to aj poslancov či starostov, ktorí boli v iných stranách a zrazu začali byť nezávislí,“ dodal Jarjabek.

Jarjabka tiež zaráža kandidatúra nezávislých kandidátov s podporou politickej strany. „To je čo? To je ďalší podvod na voliča. Nezávislosť a nezaradenosť je rozdiel,“ konštatoval.