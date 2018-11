Voľby v Bratislave odstavili niektorých komunálnych politikov

Dlhoročný poslanec hlavného mesta i Starého Mesta Martin Borguľa zaznamenal v deň svojich menín (11. 11.) dvojnásobný prepad. Neuspel ako kandidát na starostu Starého Mesta ani ako kandidát na poslanca mestského zastupiteľstva. V samosprávnych orgánoch ostáva Borguľa len na krajskej úrovni ako poslanec zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).

Dosluhujúci starosta Petržalky Vladimír Bajan už skôr avizoval, že sa nebude opätovne uchádzať o ďalší mandát starostu najväčšej mestskej časti. Niekoľkonásobný starosta Petržalky chcel pokračovať vo funkcii mestského poslanca za Petržalku. Po sobotných voľbách však podobne ako Borguľa ostáva už len poslancom Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).

Vo volených orgánoch samosprávy hlavného mesta a Karlovej Vsi v najbližších rokoch nebude figurovať meno Iveta Hanulíková. Neúspešne kandidovala do mestského i miestneho zastupiteľstva. Bývalá starostka Karlovej Vsi v novembri 2017 neuspela ani vo voľbách na poslankyňu kraja.

Martin Borguľa (v strede) na archívnej snímke. Autor: SITA, Gabriel Kuchta

V mestskom parlamente už nebude možné počuť ani bonmoty Petra Hanulíka. V parlamente Bratislavy skončil po niekoľkých volebných obdobiach, za mestského poslanca ho nezvolili v Devínskej Novej Vsi, kam sa na jar 2018 presťahoval z Dúbravky. Práve ako mestský poslanec za Dúbravku pôsobil v zastupiteľstve hlavného mesta v rokoch 2014 – 2018. Hanulík neuspel ani vo voľbách starostu Devínskej Novej Vsi, skončil tretí.

Ambície sa nenaplnili ani v prípade dlhoročných poslancov za Lamač – Petra Šramka a Radoslava Olekšáka. Prvý menovaný sa rozhodol skončiť na stoličke starostu, uchádzal sa však o hlasy ako kandidát na poslanca hlavného mesta. Vo voľbe však skončil až tretí. Pred rokom Šramko neuspel ani vo voľbách do VÚC. Olekšák sa opätovne pokúšal získať post starostu, tak ako v roku 2014, aj tentoraz sa však ako druhý musel skloniť pred úspešnejším kandidátom. Druhý skončil aj ako kandidát na mestského poslanca. Voliči ho však opätovne zvolili za poslanca mestskej časti.

Caroline Líšková počas ohlásenia kandidatúry na post primátorky Bratislavy. Autor: SITA, Brano Bibel

V mestskom a ani petržalskom miestnom zastupiteľstve nasledujúce štyri roky nebude ani hudobník Marian Greksa. „Tieto voľby pre mňa dopadli katastrofálne. Neprekrúžkoval som sa ani do mestského, a ani do petržalského zastupiteľstva. Musím sa priznať, že ma to veľmi mrzí. Ale aj tak by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí mi dali svoj hlas,“ napísal na sociálnej sieti. Greksa ostáva už len poslancom BSK.

Fenoménom tohtoročných komunálnych volieb sa nestala ani Caroline Líšková, tak ako to očakával šéf mimoparlamentného KDH Alojz Hlina. KDH ju najprv postavilo ako svoju kandidátku na primátorku Bratislavy. Neskôr však z boja o tento post odstúpila a KDH i ona podporili vo voľbách kandidáta na šéfa bratislavskej samosprávy Jána Mrvu. Líšková bojovala o hlasy voličov ako kandidátka na mestskú poslankyňu, do mestského zastupiteľstva sa však neprebojovala.