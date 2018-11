V obciach uspeli aj poslanci parlamentu

Do kresiel primátorov a starostov, ale aj do mestských, obecných a miestnych zastupiteľstiev sa opäť posadia aj ľudia, ktorí sú zároveň poslancami Národnej rady alebo zastávajú posty vo vláde. Niektorí sú pritom zároveň aj členmi zastupiteľstiev samosprávnych krajov. Zákon to síce umožňuje, no za všetky vykonávané funkcie nedostávajú platy v plnej výške.