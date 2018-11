Nové komunálne voľby čakajú 43 obcí, ich počet sa môže ešte zvýšiť

Nové voľby starostov a obecných poslancov budú v 43 obciach. Vyplýva to z informácií k dnešnému dňu, ktoré agentúre SITA poskytol Štatistický úrad (ŠÚ) SR, ako aj zo zápisnice Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí. Počet obcí, kde bude potrebné vykonať nové voľby do orgánov samosprávy obcí, sa môže ešte zvýšiť. Polícia po voľbách v nedeľu 11. novembra totiž informovala, že v súvislosti s voľbami prijali 349 podaní, z toho 127 trestných oznámení. Volebnej korupcie sa týkalo 20 podaní.