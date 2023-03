Hlas začína strácať. Vyhrá voľby opäť Smer? Kým Pellegrini chce byť slušný, Fico ide naplno

Matovič: Ak niekto pripúšťa spoluprácu s mafiou, je nepriateľ

Ak nová strana Demokrati pripúšťa povolebnú spoluprácu s Hlasom, je pre hnutie OĽaNO politický nepriateľ. Vyplýva to z vyjadrení lídra hnutia Igora Matoviča. Chce od Demokratov vedieť jasné stanovisko. Odvoláva sa na slová lídra Demokratov Eduarda Hegera i Jaroslava Naďa, ktorí vylúčili spoluprácu s Hlasom, no napríklad Rastislav Káčer ju pripustil. Matovič to považuje za diametrálne odlišné stanoviská.

„Pre naše hnutie neexistuje zásadnejšia otázka o tom, ako sa ku ktorej strane postaviť. Ak niekto povie, že pripúšťa spoluprácu s mafiou po voľbách, sú na druhom brehu a sú naši politickí nepriatelia. Ak povedia, že vylučujú mafiu, v žiadnom prípade s mafiou nepôjdu, tak ako povedali pred týždňom, považujeme ich za našich politických partnerov, s ktorými chceme mafiu na druhom brehu poraziť,“ vyhlásil Matovič o Demokratoch.

Dodal, že OĽANO chce byť s Demokratmi partner, no spoluprácu s Hlasom považuje za kolaboráciu s mafiou. Nedá sa podľa neho tváriť, že Hlas je iný ako Smer. Matovič sa pýta, či platí verejný prísľub Naďa a Hegera alebo či platia slová Káčera. „Od zodpovedania tejto otázky záleží náš prístup k tejto politickej strane,“ dodal.

Káčer v rozhovore pre Denník N povedal, že minimálny spoločný menovateľ toho, čo by malo integrovať strany, ktoré by mali mať ambíciu vládnuť v tejto krajine, Hlas spĺňa. Necíti potrebu vytláčať tento subjekt z priestoru normálnych politických strán. Dodal, že rozhodnutia o povolebnej spolupráci sa budú tvoriť kolektívne a v situácii, „keď budeme vidieť, ako sú rozdané karty“. Heger trvá na odmietavom postoji k spolupráci so Smerom, Hlasom, ĽS NS, Republikou aj SNS. Po stredajšom rokovaní vlády uviedol, že na odmietnutí spolupráce s Hlasom sa dohodli v strane Demokrati.