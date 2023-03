Majerský nechce na kandidátke KDH Záborskej ľudí. Opľuli podanú ruku, reagoval Matovič

Strana Kresťanská únia (KÚ) ukončila debaty o spoločnom postupe do septembrových parlamentných volieb tým, čo urobila v piatok (24. 3.). Uviedol to predseda KDH Milan Majerský po sobotnom zasadnutí Celoslovenskej rady KDH v Bratislave. Poznamenal, že KÚ mala nesplniteľné požiadavky. Rozhodnutie KDH uprednostniť úzky stranícky záujem pred spájaním kresťanských síl Kresťanskú úniu (KÚ) mrzí, ale rešpektuje ho. Uviedla strana v reakcii. Na sociálnej sieti zareagoval aj Igor Matovič.

KÚ tvrdila, že KDH nereagovalo na jej návrhy. Na spoločnej kandidátnej listine žiadalo 15 miest. „Ten, kto sa chce spájať, nekladie si ultimáta a nesplniteľné podmienky. Ak sa chcete s niekým pred voľbami spájať, v prvom rade musíte nájsť programovú zhodu, toto bolo vždy pre KDH alfou a omegou spájania,“ povedal Majerský. Podľa neho sa treba pozrieť spoločne na problémy ľudí a na spôsob riadenia štátu, pričom personálne otázky prichádzajú na rad ako posledné.

KÚ, ktorá bola tri roky súčasťou OĽANO, zaujímali podľa Majerského len personálne otázky, pričom k rokovaniu o programe sa ani nedostali. „Ak by sme sa nechceli dohodnúť, nepostupovali by sme inak, ako postupovalo vedenie KÚ. Sme prekvapení, že KÚ svojím ultimatívnym návrhom nevykonateľných podmienok, ktoré sú v rozpore s našimi stanovami a ich zverejnením, de facto ukončila rokovania. Čoskoro možno spoznáme dôvody, ktoré ju k tomu viedli,“ povedal šéf KDH.

Vedenie hnutia pozýva všetkých členov KÚ, ktorí nesúhlasia so štýlom a obsahom politiky OĽANO, aby sa pridali ku KDH. „Naďalej sme otvorení príchodu osobností z konzervatívneho a kresťansko-demokratického prostredia, ktoré spájame na našej kandidátke,“ vyhlásili.

Majerský potvrdil, že aktuálne sa KDH pripravuje do volieb samostatne. „Naberáme medzi nás odborníkov, pripravujeme kvalitný program a ten chceme predstaviť voličovi tak, aby sa s ním stotožnil,“ povedal. Riešiť by mal bežné problémy človeka.

Aktuálne so stranou Za ľudí nekomunikujú, avšak individuálne sa s jednotlivými členmi tejto strany stretli. So vznikajúcou stranou Demokrati zatiaľ podľa slov lídra KDH nekomunikovali. Majerský však nevylučuje, že sa KDH s niekým spojí. „Ak nájdeme s niekým obsahový a personálny prienik, možno dôjde k debate. V týchto dňoch to však nie je téma,“ dodal. V prípade, že KDH nebude vo voľbách úspešné, Majerský je pripravený vyvodiť dôsledky.

Kresťanská únia: Rozhodnutie KDH nás mrzí, ale rešpektujeme ho

Rozhodnutie KDH uprednostniť úzky stranícky záujem pred spájaním kresťanských síl Kresťanskú úniu (KÚ) mrzí, ale rešpektuje ho. Uviedla to strana v reakcii na vyjadrenie KDH.

KÚ tvrdí, že mala záujem o spoločný postup vo voľbách. „K rokovaniam sme pristupovali zodpovedne, komunikovali sme priamo a otvorene, ustúpili sme prakticky vo všetkom. Zo strany KDH sme nedostali za šesť týždňov jedinú serióznu odpoveď, ani jeden návrh dohody,“ uviedla KÚ vo svojom vyhlásení s tým, že KDH stále verejne opakovalo, že do volieb pôjde samo. Vyjadrenia, že KDH rokuje s jednotlivcami z KÚ, pokladajú za mimoriadne neférový prístup.

„Vyhovárať sa na programové otázky je absurdné. Pri žiadnom z osobných stretnutí predstavitelia KDH neprišli ani s jediným programovým návrhom. Neposlali nám ani jediný písomný návrh. Môžeme potvrdiť, že nás informovali, že kampaň chcú postaviť na kritizovaní tejto vlády,“ uviedla KÚ. Vo vyhlásení sa uvádza, že „nikto nepochybuje, že medzi KDH a KÚ nie sú prakticky žiadne hodnotové a programové spory. Ak by boli nastolené, riešili by sme ich. Ale neboli“. KDH podľa KÚ totiž vôbec nereagovalo, ak neráta dve SMS správy.

KÚ sa vyjadrila aj k personálnym otázkam. „Naše vyjadrenie k tejto veci prišlo prvýkrát ako odpoveď na priamu otázku KDH, akú máme predstavu. A aj tú sme iniciatívne neskôr skresali na minimum, pretože sme si na nej vôbec nezakladali a v žiadnom prípade sme nechceli, aby bola prekážkou dohody. Nikdy sme sa nerozprávali o tom, aké miesta na kandidátke by sme chceli obsadiť a kým,“ doplnila KÚ vo svojom vyjadrení. Argumentovať ultimátami a porušovaním stanov KDH je podľa KÚ nezmyselné. Poukázali tiež na to, že žiadali o rozhodnutie Radu KDH a poslali jej návrh, ako by mohlo uznesenie vyzerať.

Záujem zúčastniť sa na septembrových parlamentných voľbách KÚ potvrdila.

Matovič: KDH dýcha pýchou

Na prestrelku medzi KDH a KÚ na sociálnej sieti reagoval aj šéf OĽaNO Igor Matovič. Uviedol, že bol fanúšikom takéhoto spájania. „Bolo by to zárukou, že hlasy voličov KDH nebudú aj tretíkrát de facto zahodené do koša a KDH sa po 8 rokoch do parlamentu vráti,“ napísal.

„Vedenie KDH však svoj tieň nedokázalo prekročiť a opätovne, tak, ako pred 4 rokmi pyšne opľuli podanú partnerskú ruku,“ dodal Matovič s tým, že samostatné KDH sa do parlamentu nedostane. „Prepadne cca 4% hlasov, ktoré boli tak potrebné v rozhodujúcom zápase o zachovanie demokracie na Slovensku. Mafia – Fico, Pelle, Haščák, Výboh a spol môžu dnes buchnúť šampanské,“ pokračoval líder OĽaNO.