Fico sa dostal na čelo v ďalšom prieskume. Heger by vytlačil Matoviča z parlamentu

Prieskumy preferencií politických strán viacerých agentúr naznačili, že Smer sa opäť derie na čelo sympatií voličov. Potvrdil to aj prieskum, ktorý v dňoch 14. až 22. marca na vzorke 1 018 respondentov realizovala agentúra Focus pre reláciu TV Markíza Na telo.

V marci oproti prieskumu Focusu pre TV Markíza z februára 2023 vzrástli preferencie Smeru o 3 percentuálne body (p.b.) na 17,6 percenta, naopak, Hlasu klesli o 3,7 p.b. na 17,1 %. Progresívne Slovensko stúplo o 1,1 p.b. na 12,1 %. Republika poskočila tiež o 1,1 p.b. na 9,6 %. Sme rodina zostala na tom, čo mala a dosiahla 7,7 %.

SaS stratila 0,2 p.b., KDH 1,1 p.b. Demokrati povereného premiéra Eduarda Hegera by dosiahli rovných päť percent.

V parlamente by, naopak, neboli Aliancia (4,7 %), OĽANO (4,3 %), SNS (3,4 %) ani ĽSNS (2,7 %). Miesto v zákonodarnom zbore by nemali ani Maďarské fórum (1,5 %), Dobrá voľba a Umiernení (1,4 %) a Za ľudí (1,2 %).

Strana Smer by mala podľa prieskumu v Národnej rade 33 kresiel, Hlas-SD 32, Progresívne Slovensko 23. Republika by získala 18 kresiel, Sme rodina 14 a KDH 11 miest v parlamente. SaS by získala desať a Demokrati deväť kresiel.

Preferencie politických strán – agentúra Focus marec 2023 % počet mandátov Smer 17,6 33 Hlas 17,1 32 Progresívne Slovensko 12,1 23 Republika 9,6 18 Sme rodina 7,7 14 KDH 5,8 11 SaS 5,1 10 Demokrati 5,0 9 Aliancia 4,7 – OĽaNO 4,3 – SNS 3,4 – Kotlebovci 2,7 – Maďarské fórum 1,5 – Dobrá voľba a Umiernení 1,4 – Za ľudí 1,2 – Zdroj: Focus pre TV Markíza