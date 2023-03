VIDEO: Pellegrini vám pokosí záhradu. Ak nájdete výrok, že sa chce spájať so SaS a PS

Vo videu reagoval na to, že neustále počúva o snahe Hlasu vytvoriť povolebnú koalíciu so stranami SaS a Progresívne Slovensko (PS). Označil to za klamstvo a ponúkol, že kto nájde vyhlásenie, ktoré by o tom svedčilo, zoberie svoju vyžínačku a pokosí mu záhradu.

VIDEO: Pellegriniho stávka o pokosenie záhrady.

Strana Hlas bola dlhodobo lídrom v prieskumoch preferencií politických strán, ale posledné výsledky vo viacerých agentúrach ukazujú, že žezlo lídra prevzala strana Smer. Práve šéf Smeru Robert Fico často naznačuje, že Pellegriniho to ťahá k liberálnym a progresívnym stranám, za ktoré označuje práve SaS a PS. Pellegrini vo videu tvrdí, že Hlas chce ísť vlastnou cestou a tvrdí, že sa nebude spájať so stranami, ktoré sú zodpovedné „za dnešný marazmus a chaos“.