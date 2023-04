Kandidátka rozdelila aj Maďarov. Spolupráca s Alianciou nevyšla: Neustúpia, je to hlúpe, tvrdí Simon

Podľa lídra strany Simona chce Maďarské fórum ponúknuť nových a mladých ľudí, do parlamentu by vedeli dostať zhruba pätnásť poslancov, ak by sa spojili. S Alianciou sa však nezhodli na počte miest na kandidátke.

VIDEO Maďarské fórum a Aliancia sa nedohodli, problémom bola kandidátka

Jedno miesto Simonovi nestačí

„Povedali sme, že chceme v prvej pätnástke štyri miesta a Aliancia by mala jedenásť. Podľa nás to bol solídny návrh,“ uviedol Simon. Aliancia im však ponúkla jedno miesto z prvých pätnástich. „Nie je to korektná a solídna ponuka pre spoluprácu,“ uviedol líder Maďarského fóra. Išlo o siedme miesto na kandidátke a čo sa ďalších miest týka, bolo to 16. a 23. alebo 24. miesto.

Na snímke Zsolt Simon (vľavo)

Nie každá platforma bola pritom ochotná s Maďarským fórom spolupracovať. Miesta chcela ponúknuť najmä platforma Mosta-Híd, ale aj Spolupatričnosť. „Najväčšia platforma, ktorá tvorí 50 percent Aliancie, a to je SMK, oni žiadne miesta ponúknuť nechceli, čo aj verejne deklarovali,“ povedal Simon.

Maďarské fórum pôjde vlastnou cestou

Súčasťou rokovaní bola aj úprava názvu a Aliancia podľa Simona uviedla, že by mala rada vo svojom názve Maďarské fórum, s čím všetky platformy súhlasili. „Z ich strany to vyzeralo asi tak, že dajte nám názov, nekandidujte a buďte spokojní,“ uviedol líder MF. Táto diskusia podľa Simona nikam nevedie, a preto debaty s Alianciou ukončili.

Svoje rozhodnutie oznámili v pondelok aj členovi predsedníctva Aliancie Lászlóovi Sólymosovi, ktorý bol poverený viesť s MF rokovania. „Rozhodli sme sa, že pôjdeme vlastnou cestou a zintenzívnime rokovania s ďalšími politickými subjektmi na vytvorení nejakého bloku spolupráce,“ povedal. Aliancia ešte vo februári označila Simonove návrhy za ultimátum, keď svoju účasť na kandidátke Aliancie podmieňoval zmenou názvu strany.

„Ideologické rozdiely medzi MF a Alianciou sa prehlbujú aj v základných otázkach ako je orientácia na Európsku úniu,“ uviedol Simon a kritizoval, že v Aliancii sú na dennom poriadku hádky a MF sa takto voči voličom prezentovať nechce.

Čoskoro oznámime, ako ďalej

Simon chce ponúknuť maďarským a maďarsky cítiacim voličom, ale aj slovenským voličom alternatívu, ktorá neponúka návrat „mafie a ficovcom“, ale ktorá nesmeruje ani k chaosu, ktorý ponúka súčasná vláda. Je tak otázne, s akými stranami bude Maďarské fórum rokovať.

V rokovaniach so slovenskými stranami. „Predpokladám, že dnes alebo zajtra sa niektoré rokovania ukončia a možno ešte v priebehu tohto týždňa oznámime, akým spôsobom pôjdeme ďalej,“ povedal s tým, že maďarská alternatíva na základe spojenia maďarským strán nefunguje.

Predseda strany Aliancia - Szövetség Krisztián Forró

„Dodal by som, že pán Berényi (predseda platformy SMK, pozn. red.) asi veľmi tvrdo sedí na tej stoličke, ktorú mal dohodnutú pred dvoma rokmi aj so svojimi kolegami a nie je ochotný ustúpiť. Myslím si, že je to hlúpy prístup. Možno chceli, aby sa dostali štrnásti do parlamentu, ale takto sa nedostane ani jeden,“ reagoval Simon. Sám seba považuje za mentora mladých ľudí, ktorým pomôže angažovať sa v politike.

(Zľava) Podpredseda Košického kraja Karol Pataky, podpredseda Banskobystrického kraja Péter Juhász, predseda Aliancie Krisztián Forró, podpredseda Nitrianskeho kraja Tibor Csenger a podpredseda Trnavského kraja József Berényi

Maďarské fórum rokuje s ODS a so stranami, ktoré ukončujú zber podpisov. S Mikulášom Dzurindom sa zatiaľ nerozprávali. „Eduard Heger je ideovo pre nás akceptovateľný, vieme s ním spolupracovať, ale predstavuje obdobie chaosu a radšej by sme chceli Slovensku ponúknuť normálne a zdravé riešenie a riadenie štátu na základe odbornosti,“ dodal s tým, že chcú prísť s riešením, ktoré sa nespája ani s chaosom, ani s mafiou.

Aliancia ide do volieb samostatne

Strana Aliancia už niekoľkokrát deklarovala, že do volieb pôjde aj samostatne. Kým cesta s Maďarským fórom sa skončila, na kandidátke by mohol skončiť poslanec OĽaNO György Gyimesi, ktorý sa čoraz viac voči súčasnej vláde vymedzuje, aj keď je stále jej súčasťou.

O možnostiach spolupráce chcel s Alianciou rokovať aj líder OĽaNO Igor Matovič. „Záujem o rokovanie o možnostiach spolupráce prejavil predseda OĽaNO Igor Matovič,“ uviedla hovorkyňa Aliancie Klára Magdeme. „Aliancia do volieb pôjde samostatne, ale má otvorené dvere pred tými, ktorí chcú pracovať pre rozvoj práv národnostných komunít a nimi obývaných regiónov,“ doplnila.