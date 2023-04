Sme rodina bude mať snem v máji, predstaví na ňom priority programu

V máji nebude Sme rodina voliť predsedu, voľba čaká hnutie na ďalšom sneme, ktorý plánujú zvolať pol roka po parlamentných voľbách.

Sme rodina nerokuje so žiadnymi stranami o tom, že by ich predstaviteľom ponúkla miesta na svojej kandidátnej listine. „Možno ešte pribudnú nejakí primátori ako nezávislí. Chceli by sme vytvoriť platformu aj komunálnym politikom, aby mohli cez nás zastávať záujmy samospráv, ak sa dostaneme do parlamentu,“ dodal. Program majú tvoriť témy potravinovej sebestačnosti, zabezpečenia udržateľných cien potravín, ako aj výstavby bytov.

Spoločný postup SNS a strany poslanca NR SR Tomáša Tarabu Život – Národná strana vo voľbách Kollár rešpektuje, nechcel ho komentovať. Tvrdí, že s nimi nemajú podobných voličov.