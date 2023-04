Saska chce vyhrať voľby. Stranu povedie Sulík

Informoval o tom Sulík na sobotňajšom kongrese strany s tým, že SaS urobí všetko preto, aby vyhrala septembrové predčasné parlamentné voľby. Riešiť chce najpálčivejšie problémy v krajine, napríklad zdravotníctvo.

O líderstvo v strane SaS zabojujú traja kandidáti. Okrem súčasného šéfa Richarda Sulíka majú záujem o post predsedu aj Peter Pacek z Považskej Bystrice a Vladimír Poruban z Trenčína.

Na osemnásty kongres SaS prišlo do Jasnej 173 delegátov strany, ktorá najnovšie vystupuje pod názvom Saska. Túto zmenu nedávno ohlásila so sloganom „meníme hru“. Práve tieto slová najčastejšie zaznievali z úst predsedu strany Richarda Sulíka v jeho úvodnom príhovore.

„Celých štrnásť rokov sme hrali tú istú hru. Boli sme stranou do počtu. Bolo to tak po všetkých doterajších parlamentných voľbách. Vroku 2010 sme sa sami prekvapili dvanástimi percentami a spolu s Ivetou Radičovou sme boli junior partnermi v partii starých harcovníkov,“ zaspomínal si Sulík. „My, nové tváre, sme im museli byť riadne na smiech. Ale učili sme sa najmä na vlastných chybách. Starí harcovníci si na nás vylámali zuby a dnes už SDK a Most neexistujú, KDH je mimo parlament a my sme stále tu,“ pripomenul.

Pokračoval, že o dva roky nato sa ocitli pod ťažkou paľbou. „Pád vlády, raňajky, kde by sa raňajkovať nemalo a ešte aj Gorilu sa nám snažili vtedy našiť. Do parlamentu sme sa dostali len tak tak, ale dostali. Prešli sme skúškou ohňom a opäť boli o niečo skúsenejší. Dnes sme poučení a pripravení riadiť krajinu najlepšie zo všetkých strán,“ tvrdí. Prvým poctivo vydretým úspechom boli pre nich, podľa Sulíka, voľby 2016.

„S viac ako dvanástimi percentami sme sa stali lídrami opozície a to ani nie mesiac predtým sme atakovali päťpercentnú hranicu,“ sumarizoval ďalej. „Prišli štvrté voľby, 2020, kedy sme po ťažkom vnútornom konflikte opäť raz bojovali o prežitie. Znovu sme to zvládli a dostali sa nielen do parlamentu, ale aj do vlády. Síce opäť len ako menšinový partner, ale jednoznačne s najviac skúsenosťami spomedzi koaličných strán,“ povedal. Zopakoval, že vždy hrali tú istú hru – boli stranou do počtu reálnej či hypotetickej pravicovej vláde.

„Ak dáme v septembri parlament po piatykrát za sebou, budeme extrémne úspešnou stranou. Toto sa v histórii Slovenska podarilo iba jednej – strane Smer. My už ale odmietame byť len menšinovým partnerom. Práve preto v týchto voľbách meníme hru. Sme jediná strana, ktorá by mala riadiť našu krajinu,“ poznamenal s tým, že idú urobiť čo najviac, aby vyhrali voľby. „My na to máme,“ podotkol. „Šéf liberálov zdôraznil, že v tíme majú vzdelaných a talentovaných politikov. „Sú pripravení, okamžite po voľbách, riadiť ministerstvá,“ doplnil.

Medzi hosťami nechýbali sociológ Michal Vašečka či novinár Štefan Hríb, ktorí sa Saskárom tiež prihovorili. Na kongrese liberálov budú tiež voľby do republikovej rady, revíznej a rozhodcovskej komisie. Uzavreté rokovanie sa začalo o trinástej, tlačová beseda sa očakáva o šestnástej hodine.

Budujú najsilnejší zdravotnícky tím v krajine

Sulík tvrdí, že budujú aj silný ekonomický tím, ktorý nazvú Radou pre dobiehanie EÚ. „Takisto pripravíme naše deti na budúcnosť. Pracujeme tiež na funkčnom súdnictve. Dôležité sú pre nás ľudské práva, či už hovorime o menšinách, alebo ženách, za ktoré nechceme rozhodovať, ale budeme za ne naďalej bojovať,“ hovorí s tým, že zároveň budujú najsilnejší zdravotnícky tím v krajine.

„Spolu s Jankou Cigánikovou ho povedie Tomáš Szalay,“ upozornil Sulík na nového člena strany, o ktorom je presvedčený, že by mohol šéfovať rezortu zdravotníctva. Doplnil, že nepoľavia ani v boji za očistu Slovenska od korupcie, s čím súvisí aj razantná zmena na ministerstve vnútra, ktoré si podľa neho pýta riadne krupobitie.

Medzi hosťami na kongrese nechýbali sociológ Michal Vašečka či novinár Štefan Hríb, ktorí sa Saskárom tiež prihovorili. „Nie je úplne bežné, aby analytici, sociológovia či politológovia chodili na kongresy politických strán, čo je vlastne škoda. Veľa to svedčí o Slovensku. Mimochodom, mnohé by si nezavolali niekoho, aby ich aj pokritizoval,“ prihovoril sa Saskárom Vašečka. Hrdo pritom poznamenal, že patrí k tým, ktorí sa dlhé roky hlásia k liberalizmu. Práve ten má podľa neho dostať Slovensko z plytčiny dvadsiateho storočia, na ktorej uviazlo.

Po zhodnotení situácie v spoločnosti nasledovali Vašečkove pochvalné slová o Saske. „Je to strana bez vážnych káuz. Tvárou v tvár tomu, čo na Slovensku hrozí, začala robiť politiku tak, aby neútočila na potenciálnych partnerov. Má vzdelaných a kritických priaznivcov,“ zhodnotil. Upozornil, že dôležitou témou po voľbách bude motív s dvojitým či trojitým rozbitím vlastných vlád, ktorý je zničujúci. Je to niečo, čo teraz Sasku dobieha.

„Pri tom prvom povalení to bola blbosť. Treba povedať, že všetci sme niekedy boli mladší a veci sa udiali. Ale to druhé treba razantne odmietnuť, aby sa to ďalej netradovalo. Ja to vidím tak, že Saska sa v niečom obetovala, lebo mala vážne plány, ktoré sa chceli robiť, ale nešlo to,“ hovorí Vašečka. Vzhľadom na svojich voličov by podľa neho liberáli mali opakovať svoje tézy o potrebe byť slobodný. Neodpustil si tiež poznámku o civilizačnom boji proti klerikálom, pričom ostatných povzbudil, aby v ňom svoju kolegyňu Cigánikovú nenechali osamotenú.