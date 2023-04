Je to nereálne a smiešne, komentuje politológ Sulíkove slová o výhre vo voľbách

„Výmena lídra strany, ak sa nenájde niekto lepší či výraznejší, kto by ju vytiahol k vyšším percentám, by bola zbytočná,“ komentoval znovuzvolenie Richarda Sulíka za predsedu strany Sloboda a Solidarita rektor z Vysokej školy politických a spoločenských vied Kutná Hora Tomáš Koziak. Žiadny z dvoch protikandidátov, ktorí sa proti Sulíkovi postavili, podľa neho tieto schopnosti nespĺňa.

„Nemá tam nikoho, kto by po ňom prebral kormidlo. Mohol to byť Ivan Korčok, prípadne Martin Klus, keby zostal v strane. Potenciál na to mal, ale vzhľadom na to, akým spôsobom sa so Sulíkom rozišiel, to neprichádza do úvahy,“ pripomenul Koziak s tým, že šance na to nie sú ani v súvislosti s Korčokom. „Nevidím tam nikoho, kto by tú stranu posunul k vyšším percentám,“ podotkol.

Nad opakovanými slovami Sulíka „ideme vyhrať voľby“ sa politológ pousmial. „Samozrejme, že vzhľadom na preferencie, ktoré dlhodobo majú, vnútropolitickú situáciu a krátky čas do volieb, je to nereálna záležitosť. V tomto prípade je to prázdny a asi aj trochu smiešny slogan,“ mieni Koziak.

Nevidí žiadny dôvod, prečo by k tomu malo dôjsť. „Na ich kongrese sa nestalo nič také veľké, čo by ich k tomu malo posunúť. Nedošlo k žiadnym obrovským zmenám,“ podotkol.

Čítajte viac Sasku povedie aj ďalšie štyri roky Sulík. Strana chce vyhrať voľby a tvrdí, že vie pokryť všetky ministerstvá

Liberáli podľa Koziaka skôr budú zápasiť o to, aby sa dostali cez päťpercentnú hranicu. „Otázkou ale je, čo pre nich znamená vyhrať voľby. Ak to, že budú mať päť percent a dostanú sa do parlamentu, to by bola svojím spôsobom výhra,“ poznamenal.

Postoju Sasky v súvislosti s Hlasom Koziak rozumie. „V každom prípade tým, ako sa Pellegrini zachoval v súvislosti s Kmecom, ukázal svoju slabosť a tiež neistotu v zahraničnopo­litických otázkach,“ vysvetlil. Ak by však liberáli vylúčili svoju povolebnú koalíciu s Hlasom, prišli by o svoju účasť v budúcej vláde. „Keby si Hlas mohol vybrať medzi Smerom s Republikou a v druhom prípade medzi Progresívnym Slovenskom so Saskou, som zvedavý, či by si Richard Sulík zobral na zodpovednosť vznik vlády v prvom zložení, alebo by bol súčasťou koalície v tom druhom,“ zauvažoval.

Prízvukuje, že práve otázka zahraničnej politiky je kľúčová. „Myslím, že všetko ostatné by, v prípade Pellegriniho, dokázala Saska tolerovať, ale určite nie rétoriku, akú má v tejto oblasti Robert Fico,“ hovorí politológ. Poukázal pritom na postoje šéfa Smeru na otázky v súvislosti s NATO, Európskou úniou či vojnou na Ukrajine.