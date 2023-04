Tabák na kandidátke SNS? Národniari: Nikdy sme nerokovali, ani rokovať nebudeme

„Každý zo subjektov, ktorý je na kandidátnej listine, má právo na svoj politický názor. SNS však nikdy nerokovala, ani rokovať nebude s poslankyňou Tabák o jej účasti na kandidátnej listine SNS,“ uviedla strana.

VIDEO: Tarabovci skončia u Danka na kandidátke.

SNS už avizovala, že ide do volieb so stranou Život – Národná strana. Jej predseda Tomáš Taraba pri oznámení dohody uviedol, že by si na spoločnej kandidátke vedel predstaviť aj Tabák. Ozrejmil, že podľa dohody na konci dňa kandidátnu listinu tvorí predseda SNS, no strana Život sa bude vyjadrovať k jednotlivým osobnostiam či stranám.