Hlas a Dobrá voľba podpísali dohodu o spájaní sa. Pellegrini navrhne doplniť Druckera do predsedníctva

„Ľudia z Dobrej voľby sa stanú integrálnou súčasťou strany Hlas bez toho, aby sa v strane vytvárali nejaké platformy alebo aby niekto len zneužil situáciu, že svoju stranu len prevezie na chrbte inej politickej strany tak, ako to robí kadejaké OKS a mini strany, ktoré sa niekde len primocú, priviažu a nechajú sa vytiahnuť do parlamentu,“ povedal Pellegrini. Zároveň dodal, že na sneme Hlasu navrhne doplniť Druckera do predsedníctva Hlasu, čím mu bude automaticky prislúchať aj významné miesto na kandidátke.

Ako informoval Drucker, predsedníctvo Dobrej voľby jednomyseľne schválilo dohodu o spojení a na sneme navrhne, aby sa strana zlúčila s Hlasom. Dobrá voľba môže podľa jeho slov prispieť desiatimi percentami na volebnú kampaň Hlasu. Zdôraznil, že Slovensko súrne potrebuje kompetentnú a príčetnú vládu a treba ukázať občanom, ktorí stratili dôveru v štát, že sa to dá robiť aj inak.

„Ja som možno viac ten technokratický typ, pán predseda Pellegrini je tým prirodzeným lídrom, ktorý dokáže na seba naviazať masy. Ja si myslím, že toto spojenie môže veľmi dobre fungovať,“ povedal Drucker, ktorý je presvedčený, že s Hlasom sa v programových otázkach zhodujú. Hlas nie je podľa jeho slov Smer 2. „Svet nám uniká, ja to vidím v Anglicku, že budeme jedna z najchudobnejších krajín, ak nezačneme poctivo pracovať. Potrebujeme poctivú správu vecí verejných,“ zdôraznil.

Pellegrini poznamenal, že s Druckerom a jeho kolegami by sa spojili, aj keby Dobrá voľba nemala na účte žiadne peniaze, pretože „tu ide o snahu ponúknuť ešte kvalitnejší program". Zároveň poukázal na to, že na Slovensku je v porovnaní s vyspelým svetom asi rekordný počet strán na počet obyvateľov, je ich okolo stovky a stále vznikajú nové. Strany z pravého spektra deklarujú podľa neho síce spájanie, ale v realite sa „drobia ako omrvinky zo suchého rožka". Dodal, že týmto zlúčením chcú ukázať, ako sa to má robiť, keď sa chcú spojiť dve politické strany slušne a na odbornom princípe.

Drucker aj Pellegrini sa zhodli, že ambíciou Hlasu je vyhrať parlamentné voľby. „Budeme bojovať za čo najväčšiu priazeň ľudí. Budeme mať a máme ambíciu vyhrať parlamentné voľby, aby sme mohli my rozhodnúť, aká vláda bude riadiť krajinu,“ dodal Pellegrini.