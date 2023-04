Boj proti korupcii vs. pomoc ľuďom. Hlas nepôjde cestou krvilačnej pomsty, Mikulec vytiahol Fica

Do volieb ostáva už len niekoľko mesiacov a ministri i bývalí ministri čelia otázkam na svoje osobné ambície. Nevyhli sa tomu ani dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) a jeho predchodkyňa a nezaradená poslankyňa za Hlas Denisa Saková. Súčasný minister by v tom chcel pokračovať, ak to bude možné. Saková zatiaľ mlčí, no ak by zostavovali vládu, na kultúru či zdravotníctvo ju zrejme nepošlú.

Obaja očakávajú, že kampaň bude divoká. Kým OĽaNO bude pokračovať v téme boja proti korupcii, v Hlase sa chcú sústrediť na to, aby mohol každý občan na Slovensku žiť plnohodnotný život.

V boji s korupciou nás čaká dlhá cestá, tvrdí Mikulec. Ambíciu byť znova ministrom neskrýva

Ak to bude možné, rád by som bol ministrom vnútra

Mikulec mal v otázke toho, či by chcel byť ministrom vnútra, jasno. „Bol by som neobjektívny a asi by som klamal, keby som povedal, že nemám tu ambíciu, ak by mi to bolo umožnené,“ uviedol. Bude však rešpektovať voľbu občanov. „Uvidíme, akým spôsobom sa rozhodnú,“ povedal.

Ako minister však čelil veľkému tlaku, viacerým kauzám a až ôsmim odvolávaniam. Za prácou na rezorte si však stojí. „Napriek pandémii, vojne, prílevu utečencov, nelegálnej migrácii sme na ministerstve urobili veľmi veľa dobrých systémových zmien a zlepšení,“ reagoval Mikulec.

S mojimi skúsenosťami ma asi nepošlú na kultúru

Saková nechcela povedať, či takú ambíciu má. Vyjadrovať sa k tomu bude až po voľbách. ambícia. „K tomuto sa budem vyjadrovať 1. októbra, keď budeme poznať výsledky volieb,“ uviedla. Na ministerstve vnútra však pracovala 12 rokov a sama priznáva, že by bolo nelogické, keby ju poslali inde.

S mojimi skúsenosťami ma zrejme nepošlú na kultúru alebo zdravotníctvo, uviedla Saková

„Tento rezort mi je prirodzene blízky a chápem otázke, že by mi mal pripadnúť. Bavme sa o tom 1. októbra. Určite vzhľadom na tie skúsenosti ma niekto ako predseda strany, ak by sme zostavovali vládu nebude posielať na kultúru alebo zdravotníctvo,“ dodala.

Čo sa týka Lucie Kurilovskej jej vstup do Hlasu ešte neriešili. Saková podotkla, že pre stranu by bola prínosom. „Má veľmi veľké skúsenosti z oblasti trestného práva,“ povedala. Kurilovská ako štátna tajomníčka? „O nomináciách sa budeme baviť. Určite si tam chcete vždy zobrať človek, ktorý je zorientovaný v rezorte a v nejakej oblasti. Nepredbiehajme, budeme vidieť 1. októbra,“ dodala na adresu Kurilovskej.

Boj proti korupcii musí byť téme pre každého, uviedol Mikulec

Podľa Mikulca by mala byť téma boja proti korupcii a návratu právneho štátu témou pre každého. „Ak chceme v budúcnosti žiť v krajine, ktorá je právnym štátom, kde spravodlivosť platí pre každého, toto musí byť témou,“ uviedol. „Ešte máme dlhú cestu pred sebou čo sa týka boja s korupciou a toho, aby štát fungoval tak, ako by mal,“ myslí si Mikulec.

Foto: SITA, Diana Černáková Štefan Hamran, Roman Mikulec, Národný bezpečnostný úrad (Zľava) Prezident Policajného zboru PZ Štefan Hamran a dočasne poverený minister vnútra SR Roman Mikulec

„Sám som zažil, keď bola spravodlivosť krivená, keď boli podvrhované dôkazy a to bolo za predchádzajúcej vlády Roberta Fica a Petra Pellegriniho. Toto sa už nesmie opakovať,“ povedal. Mikulec pripúšťa, že by mohol takýto systém neprávosti po septembrových voľbách pokračovať.

„Na základe vyjadrení Roberta Fica, ktorý sa otvorene vyhráža sudcom, vyšetrovateľom, prokurátorom. Rozpráva, že ide brať výsluhové dôchodky vyšetrovateľom len preto, lebo si robia svoju prácu,“ povedal a pripomenul, že obvinili 21 osôb z okolia šéfa Smeru.

Nechceme krvilačné pomsty

Podľa Sakovej bol boj proti korupcii najmä témou OĽaNO v predchádzajúcej volebnej kampani a v tomto duchu budú zrejme aj pokračovať. „Naším volebným heslom nebude žiaden revanš a žiadne krvilačné pomsty. Chceme sa venovať Slovensku a chceme ho dostať na tú správnu cestu. Chceme, aby tu každý človek od svojho narodenia až do staroby prežil plnohodnotný život,“ povedala.

Niektorým občanom sa témy môžu podľa Sakovej zdať nudné, keďže sa o nich politici rozprávajú stále dookola. „My sa v strane Hlas chceme zaoberať tým, akú víziu ponúkneme Slovensku a ako sa postaráme o rôzne vekové skupiny,“ uviedla.

Za posledné tri roky si Hlas podľa Sakovej zvykol na všeličo a v kampani neočakávajú nič iné ako obviňovanie a osočovanie. „Dúfam, že politická rétorika takáto v budúcnosti nebude, pretože z tej úrovne parlamentu a politiky sa táto agresia, neistota a zúfalosť, ktorá plynie z politického prostredia prenáša aj na ľudí,“ dodala nezaradená poslankyňa.

Mikulec osemkrát v hľadáčiku opozície

V diskusnej relácii TA3 politici hovorili aj o možných dôvodoch častého odvolávania Mikulca v parlamente. Minister priznáva, že počas svojho pôsobenia mohol aj pochybiť. „Každý, kto niečo robí, pochybí,“ skonštatoval. Myslí si však, že opozícia ho chcela niekoľkokrát odvolať najmä preto, že po jeho nástupe do funkcie dal podľa vlastných slov vyšetrovateľom a orgánom činným v trestnom konaní slobodu.

Saková reagovala, že polícia má za Mikulcovho pôsobenia na čele rezortu „zviazané ruky“. „Táto vláda využíva orgány činné v trestnom konaní na politický boj,“ povedala. Skritizovala tiež jeho kroky pri utečeneckej či migračnej kríze. Mikulcovi tiež vyčíta rozpustenie vyšetrovacieho tímu Oblúk.

Minister vnútra to odmieta. „Bol to vyšetrovací tím, ktorý zriadil prezident Policajného zboru s riaditeľom Úradu inšpekčnej služby. Tí na základe rozhodnutia, na základe toho, aké boli výsledky vyšetrovania, aj po dohode s prokuratúrou, zrušili tím. Nebol som to ja, nebola to moja kompetencia,“ doplnil.

Odvolanie Kurilovskej bolo nevyhnutné

Mikulec trvá na tom, že odvolanie Lucie Kurilovskej z funkcie rektorky Akadémie Policajného zboru bolo nevyhnutné. „Dôvody na jej odvolanie boli viaceré, tak som podal tento návrh prezidentke. Tá sa s ním stotožnila a Kurilovská dnes nie je vo svojej funkcii,“ povedal s tým, že funkciou je už dočasne poverený niekto iný. V súvislosti s prípadom postrelenej študentky informoval, že vyšetrovanie pokračuje.

Foto: Ľuboš Pilc, Pravda Lucia Kurilovská Lucia Kurilovská

Saková si myslí, že o odvolaní Kurilovskej mal po ukončení vyšetrovania rokovať parlamentný brannobezpečnostný výbor. „Čakali sme, že sa znova stretneme na výbore a budeme hodnotiť, či bola za to Kurilovská zodpovedná alebo nie. Žiaľ, nestalo sa tak,“ skonštatovala. Spoločne s Mikulcom sa zhodli, že v tejto kauze by sa malo v prvom rade myslieť na postrelenú kadetku.