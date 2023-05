K Hegerovi sa pridá bývalý člen strany Skok!. Okrem skúseností získa aj reklamné plochy

Strana Demokrati sa spája so vznikajúcou stranou Dobrý deň Slovensko. Demokratov posilnia zakladateľ strany Ján Šubák i ďalšie osobnosti strany Jozef Sýkora, Martin Javorček a Karol Achimský. Na tlačovej konferencii v Banskej Bystrici to v pondelok oznámili spolu s predsedom Demokratov a dočasne povereným premiérom Eduardom Hegerom.

Strana Demokrati sa spája so vznikajúcou stranou Dobrý deň Slovensko. Demokratov posilnia zakladateľ strany Ján Šubák i ďalšie osobnosti strany.

Strana Demokrati sa spája so vznikajúcou stranou Dobrý deň Slovensko. Demokratov posilnia zakladateľ strany Ján Šubák i ďalšie osobnosti strany.

Šubák je pre väčšinu zrejme neznámy, no už raz sa pokúšal dostať do parlamentu. Pred siedmimi rokmi kandidoval za stranu Slovenská občianska koalícia, známu pod skratkou Skok! Juraja Miškova, ktorá však so ziskom necelého percenta hlasov pohorela na celej čiare.

Demokrati získajú skúsenosti aj reklamné plochy

Stranu sa rozhodol založiť po vražde na Zámockej ulici v Bratislave. „Slovensko si počas svojej pomerne krátkej histórie prešlo lepšími i horšími obdobiami, no v zlomových chvíľach sa obyvatelia tejto krajiny dokázali vždy správne rozhodnúť a boli vždy jednotní,“ povedal Šubák. Ako dodal, miera polarizácie a populizmu však v ostatnom období v spoločnosti prekročila všetky medze.

Čítajte viac Demokrati a KDH? Zatiaľ je to nereálne, lídri majú odlišné verzie. Pravica stále prešľapuje na mieste

Spojenie so stranou Dobrý deň Slovensko oznámili podľa Hegera symbolicky v deň výročia vstupu Slovenska do Európskej únie. „Spájanie síl prospieva Slovensku a prospieva aj Európe,“ uviedol Heger. Aj keď Šubákova strana ešte nevznikla, po Slovensku už vidieť ich bilboardy. Na sociálnej sieti majú aj krátky šot so sloganom „Zase tu môže byť dobre“. Heger uviedol, že okrem skúseností a odbornosti poskytne Demokratom novovznikajúca strana aj svoje reklamné plochy. Vyzval tiež na ďalšie spájanie s demokratickými politikmi či podnikateľmi.

Čítajte viac Majú šancu? Do politického boja sa chystá kráľ Zemplína aj šéf Polisu. Chcú novú ústavu, služobnú kravu aj moderné Slovensko

„My z vlastných rezerv vieme pozbierať desaťtisíce, ale na silnú kampaň potrebujete státisíce. A preto si vážime pomoc a podporu slušných podnikateľov. Súboj s ľuďmi, ktorí majú milióny od oligarchov a igelitkárov, vyhráme len vtedy, ak sa za nás postavia slušní ľudia,“ dodal dočasne poverený predseda vlády.

Dobrý deň Slovensko

Okrem Šubáka k Demokratom vstupujú aj ďalšie osobnosti strany Dobrý deň Slovensko. Ide o podnikateľa pôsobiacieho v oblasti športu Jozefa Sýkoru, advokáta Martina Javorčeka a odborníka na dopravu a akademika Karola Achimského.

Foto: dobrydenslovensko.sk Dobrý deň Slovensko, Ján Šubák Na Slovensku vzniká aj strana Dobrý deň Slovensko. Predseda Ján Šubák (v strede) takisto zbiera podpisy. Strana už finišuje.

Líder strana Dobrý deň Slovensko Šubák pred takmer dvoma týždňami pre Pravdu uviedol, že jeho strana je aktuálne v štádiu zbierania podpisov a pomaly končia. V registri politických strán zatiaľ nie je. „Do predvolebného boja vstupujeme s presvedčením, že Slovensko nevyhnutne potrebuje zmenu. Zároveň veríme, že náš program, zameraný na inovatívne riešenia, dokáže voličov osloviť a presvedčiť, aby nás svojimi hlasmi podporili,“ reagoval pre Pravdu Šubák.

Cieľom strany je vybudovať zo Slovenska zdravú, slobodnú, bezpečnú, modernú a prosperujúcu krajinu, ktorá bude fungovať na demokratických princípoch.