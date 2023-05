Sólymos: Ak bude Gyimesi na kandidátke Aliancie, ja kandidovať nebudem

Zároveň obviňuje SMK z podvodu voči spojencom. „Maďarská konzervatívna platforma strany najprv poprela a tajila, že s Gyimesim rokuje, teraz tají to, že sa s ním dohodla. Predseda SMK a Aliancie Krisztián Forró nám na republikovom predsedníctve v utorok totiž oznámil, že rokovania s bývalým poslancom hnutia OĽaNO stále prebiehajú,“ upozornil Sólymos.

Za Gyimesiho presadzovaním vidí záujem úzkej skupiny ľudí vo vnútri strany, ktorá nerešpektuje stanovy ani konsenzus medzi platformami Aliancie, čo podľa neho môže reálne viesť k rozpadu.

Gyimesi: Ak budem na kandidátke Aliancie, tak na 150. mieste

Nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR György Gyimesi potvrdil, že by mohol kandidovať za mimoparlamentnú maďarskú stranu Aliancia zo 150. miesta. Rokovania ešte nie sú ukončené. Poslanec tvrdí, že problém s jeho osobou má zopár jednotlivcov z platformy Mosta-Híd.

Platformy Spolupatričnosť ani SMK nemajú podľa Gyimesiho problém s tým, aby kandidoval za Alianciu. „Je tu zopár politikov Mosta-Híd, ktorí to odmietajú, ktorí chcú rozdeliť kandidátku alebo minimálne na nej byť nechcú,“ povedal poslanec novinárom s tým, že on žiadne ultimáta nedáva a chce, aby na kandidátke boli všetci.

Rokovania sa podľa neho ešte neukončili, dohodli sa zatiaľ na 150. priečke. „Teraz sa dohadujeme na tom, aby ostatné platformy s tým boli v poriadku,“ doplnil. Problémy s jeho osobou považuje za žabomyšie vojny. Dodal, že rovnaké hodnoty, aké má on, má 50 percent strany, ako aj ďalší jednotlivci. „Ak sa boja, že preváži sociálno-konzervatívny rozmer strany, tak je na nich, aby ho vedeli vykompenzovať,“ reagoval na predstaviteľov Aliancie, ktorí s ním majú problém.

Tí, ktorí majú záujem, aby mala maďarská komunita po voľbách inštitucionálne zastúpenie v parlamente, budú podľa Gyimesiho na kandidátke Aliancie. Zároveň dodal, že ak by prijal ponuku lídra OĽaNO Igora Matoviča a išiel by na ich kandidátku, rozdeľoval by Maďarov. Myslí si, že v tom prípade by sa Aliancia nedostala do parlamentu. Kandidatúrou za Alianciu teda podľa svojich slov nič nerozdeľuje, ale, naopak, spája. Gyimesi vylúčil, že by po prípadnej nedohode s Alianciou napokon šiel do volieb na kandidátke OĽaNO.

Gyimesi 19. apríla oznámil, že v dôsledku rozdielnosti názorov v zásadných otázkach odchádza z OĽaNO. V súvislosti so špekuláciami o jeho politickej budúcnosti uviedol, že nemá žiadnu dohodu s Alianciou a nechce spôsobiť jej rozpad. Problém s ním má však podľa jeho slov jedna platforma, ktorá sa „nevie prispôsobiť demokratickým pravidlám v strane“.

Predstavitelia platformy Most-Híd deklarovali, že pri kandidátnej listine Aliancie nemajú výhrady voči kandidatúre členov SMK a Spolupatričnosti. Pripomenuli však, že podľa stanov strany možno predložiť zoznam kandidátov na republikovej rade až po schválení republikovým grémiom a o kandidátke nemôže rozhodnúť len predseda Aliancie.