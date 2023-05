Hlina ide do Sasky: Naša odroda karpatského konzervativizmu je desivá

Do parlamentu sa po prvý raz dostal v roku 2010 na kandidátke OĽaNO. Po krátkom road tripe po rómskych osadách, ktorý absolvoval s Igorom Matovičom v jednej dodávke, však už nechcel mať so šéfom obyčajných ľudí nič spoločné. Na dlho z parlamentu odišiel, no teraz chce zabojovať znovu. Hoci je známy svojím konzervatívnym postojom, kandidovať bude zo 150. miesta za Sasku.

Vo videu sa dozviete:

Prečo sa rozhodol pre Sasku

Ako bude postupovať pri liberálnych návrhoch Sasky

Prečo pokladá populizmus Igora Matoviča a Borisa Kollára za nebezpečný

Prečo si vybral 150. miesto na kandidátke

Ako dnes vníma Igora Matoviča

Saska bola už dvakrát aktérom pri páde vlády, bavili ste sa o tom so Sulíkom? Ako to vnímate?

Politika je v tomto nespravodlivá. Vytvára obrazy, ktoré majú ďaleko od reality. Nestotožňujem sa s tým, že by povaľovali vlády. Ľudia si takto chcú život zjednodušiť. Ak viete, že je niečo zlé, tak sa snažíte to napraviť. Saska chcela vziať Matovičovi exekutívnu moc, lebo si myslel, že štátny rozpočet je jeho a že je určený na to, aby si mohol vytvárať príbehy a legendy o sebe. Bolo to naopak zodpovedné, hrozilo, že nás Matovič pochová. Žiaľ podržtašky okolo neho ho držali a vláda sa zrútila. Ale nemusela sa. Mal odísť Matovič, mali mu vziať štátny rozpočet a bol by pokoj.

Zo slova liberál sa stala v ostatnom čase v niektorých veľmi konzervatívnych kruhoch nadávka. Nemáte obavy, že na vás teraz budú títo ľudia útočiť?

To útočili aj predtým, už v KDH som bol za liberála. Áno, stalo sa to niekde nadávkou, pritom ide o hlboké nepochopenie veci. Aj s touto kandidatúrou bude niekde bubnovačka, že vidíte, Hlina je liberál.

Ako vnímate slovo liberál?

Týmito mentálnymi blokmi netrpím. Liberálna demokracia je to, čo funguje. Jednu dcéru mám veľkú liberálku a druhú tiež. Aj konzervatívec musí vedieť komunikovať s liberálmi. Komunikácia je základom.

V západnej Európe sú katolícke štáty, ako Španielsko či Portugalsko, ktoré majú uzákonené manželstvá gejov a lesieb, dekriminalizované drogy. Predpokladám, že aj v rámci konzervativizmu sa dokáže človek v nejakom priestore hýbať a nemusí prestať byť konzervatívec…

No, len my tu máme odrodu karpatského konzervativizmu. Na Slovensku sú také kostoly, kde ani pána Boha nepustia. Aj pápež František je pre nich liberál. Táto naša odroda konzervativizmu je v niečom desivá.