Heger pohorel a teraz sa bráni. Dzurinda to nazval švindľom: Trojica lídrov hovorí o divadle a chaose

Zdá sa, že Demokratom rokovania o spájaní nevyšli tak, ako dúfali. Podľa lídra Maďarského fóra Zsolta Simona šil Eduard Heger svoju ponuku horúcou ihlou. Nadšení z ponuky nebol ani líder Mosta-Híd Lázsló Sólymos. Pre Pravdu uviedol, že ak by sa on nechcel dohodnúť, nekonal by inak ako Heger. Mikuláš Dzurinda za Modrých doplnil, že Demokrati prišli s návrhom, ktorý nevedeli garantovať. Heger sa bráni. Podľa Demokratov bolo dôvodom neúspechu sebectvo.

Zoskupenie strán okolo Maďarského fóra na čele sa nechce spojiť s Demokratmi. Nechce to ani Most-Híd a ani Modrí. Hegerovi sa nepodarilo postaviť sa do čelá veľkého spájania pravice, o ktorom sa hovorilo niekoľko mesiacov. Zatiaľ sa mu podarilo spojiť len so šancou a prebrať stranu Spolu, ktorej šéfoval Miroslav Kollár. Všetky tri strany zhodne tvrdia, že to nebola dobrá ponuka.

Demokrati sa bránia, bolo to fér

Podľa Hegera šlo o „férový a spravodlivý“ návrh. K detailom sa vyjadril na tlačovej konferencii. Rokovania boli cez víkend preto, lebo Heger čakal na rozhodnutie Dzurindu. „Vždy mi povedal, že mám čakať, kým sa ozve,“ uviedol líder Demokratov. Pri návrhu vychádzali z tvrdých dát prieskumu, ktorý si nechali urobiť. Jaroslav Naď doplnil, že Dzurinda by získal 0,6 percenta, Maďarské fórum 0,7, Most okolo štyroch percent a Demokrati 3,7.

„Na čo podľa nás narazila snaha o spájanie? Na sebectvo. Zlyhala na sebectve tak, ako toľkokrát v politike,“ uviedla podpredsedníčka Demokratov Andrea Letanovská. Lídrom zvyšných troch zoskupení ponúkli aj lídra kandidátky podľa preferencií, ktoré sú verejne dostupné. „Pozície na kandidátnej listine by boli prerozdelené podľa preferencií,“ uviedla.

Preferenčne najsilnejšia strany mali mať prvú časť v každej desiatke. „Každá zo strán mohla priniesť vlastného kandidáta na lídra, o ktorom by sme rokovali,“ uviedla s tým, že mal byť vybraný po dohode. Aj ostatné veci sa mali riadiť pomerne.

Ak by si to strany rozmysleli, majú podľa Demokratov u nich dvere otvorené. „Potvrdzujem, že všetci traja páni uviedli, že to skúsia vlastnou cestou a keď to nevyjde, budú uvažovať o spoločnej kandidátke. Letanovská dodala, že termín dohadovali opakovane. „Nie je to 37 hodín, bola to otázka viacerých dní,“ dodal Heger.

Naď dodal, že verili, že aspoň Dzurinda to pochopí, keďže kedysi spájal SDK. „On spájal SDK svojho času na základe percentuálneho vyjadrenia v preferenciách v tom čase. Keď sme mu to ponúkli včera presne rovnako, ako to riešil on v roku 1997 a 1998, tak to nazval švindľom,“ uviedol.

Do rokovaní priniesli chaos

„Keby som sa nechcel dohodnúť, nekonal by som inak,“ reagoval predseda Mosta-Híd Sólymos. Demokrati podľa neho prišli s ponukou, ktorú sami nevedeli garantovať. „Nevedeli garantovať, že vo vlastnej strane ten ich návrh vedia zrealizovať. Skôr to bolo divadlo pre médiá, ako seriózny pokus o dohodu,“ uviedol.

Demokrati podľa lídra Mosta priniesli do rokovania chaos. „Žiaľ, postupujú rovnako, ako počas svojho trojročného vládnutia,“ skonštatoval Sólymos. Rovnako to vnímajú aj lídri ďalších dvoch strán, ktoré boli na rokovania prizvané. „To, že okrem Demokratov to rovnako vnímajú všetky tri strany, to hovorí samo o sebe,“ uviedol.

Na rozhodnutie sme mali len 37 hodín

Predseda Maďarského fóra Zsolt Simon prirovnal rozhovory s Demokratmi k Hegerovmu vládnutiu a spájať sa so stranou bývalého premiéra nechce. „My sme zotrvali na našom stanovisku nezúčastniť sa chaosu. Demokrati predstavili návrh podľa ktorého by lídra dala strana demokrati a všetko by bolo v gescii Demokratov,“ zhodnotil pre Pravdu Simon s tým, že táto časť Hegerových predstáv ich nezaujala.

„Strana Demokrati na čele s Eduardom Hegerom ako sa vždy snažila veci nechať vyhniť a riešila všetko na poslednú chvíľu a horúcou ihlou,“ povedal. Podľa Simona malo ísť o rozhodnutie, na ktoré mali reálne zhruba 37 hodín.

„Takto konali aj vo vláde a viedlo to v krajine k chaosu až ku „kríze chaosu“. Vlády pod vedením Eduarda Hegera a Igora Matoviča boli tie, ktoré Ficovi prestreli červený koberec k návratu,“ dodal s tým, že MF spolu s ďalšími menšími stranami sú alternatívou voči chaosu.

Heger niečo navrhol a potom to označil za nereálne

Demokrati prišli na nedeľné rokovanie strán s návrhom, ktorý sami nevedeli garantovať. Povedal to líder strany Modrí – Európske Slovensko Mikuláš Dzurinda a na žiadnej spolupráci sa nakoniec nedohodli.

„Ten návrh znel, aby štyri strany, účastné na rokovaní, išli do volieb pod názvom, zahŕňajúcim všetky štyri strany. Súbežne s prednesením tohto návrhu však samotní Demokrati opakovane uvádzali, že realizácia takéhoto návrhu je vzhľadom na časovú napätosť otázna, až nereálna,“ priblížil Dzurinda.

Sólymos s Dzurindom, pridal by sa aj Simon

Demokrati aktuálne podľa vyjadrení rokujú s Jablkom. „My sme aktuálne v rokovaní s Demokratmi. Pevne verím, že sa tento týždeň posunieme,“ uviedla Ďuriš Nicholsonová pre Pravdu. Podľa Hegera sa však chcú sústrediť sa však chcú na rozhovory s ľuďmi.

Most-Híd uzavrie partnerstvo s Dzurindom a do volieb pôjdu spoločne. „My pôjdeme po tej ceste, po ktorej sme vykročili pri založení strany Most-Híd 2023,“ skonštatoval Sólymos. Tieto voľby považuje za rovnako dôležité, ako voľby v roku 1998. „Tak ako sme Slovensko museli nakopnúť v roku 1998, po trojročnom chaose ho musíme nakopnúť aj teraz. Dokázali sme to aj vtedy, a sme pripravení to urobiť aj teraz,“ dodal.

Aj Maďarské fórum je otvorené rokovaniam s Modrými Mikuláša Dzurindu, Mostom-Híd 2023, ale aj Alianciou, s ktorou sa už raz nedohodli. Chcú byť podľa Simona alternatívou pre stredopravého voliča, ktorá nie je spájaná s vládami Roberta Fica (Smer) a Eduarda Hegera. „Heger povedal, že ako strana s najvyššími preferenciami chcú rozhodovať o prípadnej volebnej strane, o jej zložení, kampani a chcú postaviť lídra. My sme iného názoru,“ povedal Macko.

Zoskupenie Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana svoj názov meniť nebude. Neplánuje ani spájať sa s inými stranami. Otvorené zostáva, či sa na ich kandidátku niekto pripojí alebo sa oni pripoja na kandidátku k niekomu inému. „Sme pevne rozhodnutí ísť do týchto volieb s týmto zoskupením, ale sme otvorení odborníkom, ktorí by mohli prísť na našu kandidátku,“ povedal Simon. Dodal, že aktuálne finalizujú volebný program.