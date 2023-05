Hlina sa medzi Saskármi cíti prirodzene. Bude pre liberálov prínosom? Kolegovia prezradili, ako ho vnímajú

Saska včera predstavila svojich top 30 kandidátov do volieb naživo a ďalších 119 bolo uvedených v brožúrke. Jedno meno zatiaľ chýba. Najväčšou hviezdou bol bezpochyby Alojz Hlina, ktorý bude v týchto voľbách kandidovať za liberálov. Ako sa medzi novými kolegami cíti a čo o ňom hovoria? Denník Pravda sa Saskárov pýtal aj na to, či bude Hlina pre stranu prínosom.

S niektorými sa „Lojzo“ Hlina, ako ho familiárne volajú a ako sa sám niektorým novým kolegom predstavil, pozná dlhé roky. No a s niektorými si potykal počas predstavovania kandidátky, ako napríklad s Karolom Galekom.

Čo si myslia Saskári o Hlinovi? Sú radi, že vyzrel. Je moderný konzervatívec, bude prínosom Video Zdroj: TV Pravda/Róbert Hüttner

Saskári k sebe dokázali pritiahnuť ľudí s príbehom

Ako sa medzi novými kolegami cíti sám Hlina? „V politike by mala byť rôzna typológia a toto prostredie na mňa nepôsobí vyrušujúco,“ povedal pre Pravdu. Saskárov považuje za ľudí s príbehmi a fascinuje ho, že na Slovensku existuje chuť „odovzdať krajinu a ministerstvo do rúk niekomu, kto v živote neuspel v triviálnej pozícii“.

„Saska dokázala k sebe pritiahnuť tou gravitáciou ľudí s príbehom a ľudí, ktorí niečo dokázali. To je pre krajinu dôležité. Myslím si, že aj ja som v živote niečo dokázal, dá sa to zmerať, dá sa to vidieť, dá sa to odkontrolovať. V takom spoločenstve sa cítim prirodzene,“ dodal.

Páči sa mi, že vyzrel

Líder Sasky Richard Sulík na tlačovej besede pri predstavovaní kandidátov prezradil, že sa s Hlinom pozná dvanásť rokov a to, že bol vo viacerých stranách podľa neho neznamená, že musí robiť „mentálne saltá“. „Ja Lojza Hlinu poznám už dvanásť rokov a poznám veľmi dobre jeho ekonomické názory aj jeho názory na kultúrno-etické otázky a som veľmi rád, že sa rozhodol prijať ponuku, ktorú sme mu dali,“ uviedol.

Vyhrá Saska voľby? Túto vieru máme a urobíme pre to všetko, hovorí Kolíková Video Zdroj: TV Pravda/Róbert Hüttner

Predsedníčka klubu liberálov Anna Zemanová sa s Hlinom stretla osobne na predsedníctve Sasky a priznala, že mu dávali rôzne otázky a rozprávali sa o tom, ako to bude fungovať ďalej. „Ako predsedníčka klubu Sasky som mala na neho otázky, ktorých sa mnohí obávajú, ako to bude fungovať. Či keď sa dostane do parlamentu, nebude z neho samostatná jednotka,“ uviedla s tým, že liberáli si dávajú záležať na tom, aby boli ako klub maximálne jednotní.

Kľúčové pre Zemanovú je, aby si problémy vykomunikovali vnútri strany. „Páči sa mi, že vyzrel. Je to síce ten razantný Hlina aj s tými rôznymi nápadmi, ktorými vie poukázať na rôzne problémy, ale jeho presvedčenie, že pravica nesmie zomrieť aj pri jeho nastavení ako kresťana mi to vyhovuje,“ povedala poslankyňa. V Saske je podľa nej viacero kresťanov, aj praktizujúcich. „To nie je problém a vieme si všetky témy vydiskutovať,“ dodala.

Aj Mária Kolíková sa teší z príchodu nového kolegu. „Tiež som človek, ktorý má veľmi silné konzervatívne základy a vnímam ich ako súladné s tým, že som v strane, ktorá vyznáva liberálne hodnoty,“ uviedla s tým, že tieto hodnoty súvisia s demokraciou a slobodami.

Je to moderný konzervatívec

Nebojí sa sporov v hodnotových otázkach? „Vôbec si nemyslím, že budú, a teším sa, že je s nami,“ dodala. Aj podľa Ondreja Dostála, ktorý už roky zastupuje v Saske stranu OKS, je dobré, že Hlina bude na kandidátke liberálov. „Myslím si, že to nie je žiadny problém z ideologického hľadiska. V SaS sú ľudia, ktorí majú na rôzne veci rôzne názory, v tom zásadnom majú jasno. Myslím si, že Alojz Hlina zapadne do tej celkovej línie SaS a do snahy zmeniť politiku na Slovensku,“ uviedol.

Zemanová: Heger povýšil lojalitu k Matovičovi nad záujmy Slovenska, Saska je pripravená Video Zdroj: TV Pravda/Róbert Hüttner

Podpredseda Sasky Branislav Gröhling vníma Hlinu ako moderného konzervatívca. „Bude práve oslovovať tých ľudí, ktorí majú určitým spôsobom liberálnejšie názory na konzervatívnu oblasť. Vnímam to pozitívne a všetky tie debaty, ktoré sme viedli, tie hodnotové, boli zaujímavé a vždy sme našli spoločný cieľ. Toto je dôležité, spoločnosť je tak rozdelená, že je dôležité, aby sme sa spájali,“ povedal.

Súčasný bratislavský župan Juraj Droba pozná Hlinu osobne už od roku 1990. „Som kamarát s jeho manželkou. Viem, čo v ňom je, poznáme jeden druhého, tú históriu. Obaja sme začali v politike, niektoré začiatky boli ťažšie, ale myslím si, že je to veľká posila pre SaS a je to hlavne deklaratórny úkaz toho, že Saska vie byť aj otvorená a rešpektujeme ľudí v názormi, ktoré sú všeobecne odlišné od našich,“ dodal. Alojz Hlina bude za Sasku kandidovať zo 150. miesta.