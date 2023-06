Prieskum: Smer a Hlas na čele, Progresívne Slovensko si pohoršilo, Sulík a Matovič by preliezli len tesne

Ak by sa voľby do Národnej rady (NR) SR konali v máji, vyhrala by ich strana Smer-SD so ziskom 18 percent hlasov. Nasledovali by Hlas-SD (17,4 percenta) a Progresívne Slovensko (12,5 percenta). Vyplýva to z prieskumu, ktorý v dňoch dňoch 24. až 31. mája na vzorke 1 012 respondentov realizovala agentúra Focus pre reláciu TV Markíza Na telo.

Štvrté miesto v prieskume obsadilo hnutie Republika (9,7 percenta), nasleduje Sme rodina (6,6 percenta).

Do parlamentu by sa dostalo aj KDH (5,5 percenta) a OĽaNO a SaS (obe 5,3 percenta).

Pred bránami Národnej rady by zostalo SNS (4,7 percenta). Nasledujú Aliancia – Szövetség (4 percentá), v prepade pokračujú Demokrati Eduarda Hegera (3,2 percenta), ĽS NS (2,5 percenta), Most-Híd 2023 (1,5 percenta), strana Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana (1,1 percenta), Za ľudí (1,1 percenta), Modrí – Európske Slovensko (1 percento).

Na základe výsledkov by Smer obsadil v parlamente 34 kresiel, Hlas 33. Nasledujú Progresívne Slovensko (23), Republika (18) a Sme rodina (12). KDH, OĽaNO a SaS by mali zhodne 10 poslancov.

Pripomeňme si preferencie politických strán rovnakej agentúry z apríla 2023.

Preferencie politických strán – agentúra Focus apríl 2023 % počet mandátov Smer 17,7 33 Hlas 17,0 32 Progresívne Slovensko 13,1 25 Republika 9,8 18 Sme rodina 6,1 11 KDH 6,0 11 OĽaNO 5,6 10 SaS 5,2 10 Aliancia 4,3 – SNS 4,0 – Demokrati 3,6 – Kotlebovci 2,7 – Maďarské fórum 1,7 – Dobrá voľba a Umiernení 1,1 – Za ľudí 1,0 – Zdroj: Focus pre TV Markíza

Pripomeňme si aj preferencie politických strán rovnakej agentúry z marca 2023.