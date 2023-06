Len štyri strany kráčajú suverénne do parlamentu. Smer, Hlas, PS a Republika ohrozia len kauzy

Zdôraznil, že tým chcel pomôcť aj tomu, aby neprepadli hlasy žiadnemu politickému spektru. Sám spájanie svojho hnutia vylúčil, hoci osud Sme rodina po voľbách je zatiaľ nejasný. „Prečo by sme sa mali spájať? Máte pocit, že sme strana, ktorá potrebuje byť drevené želiezko z umelej hmoty? Ja to robiť nebudem,“ vyhlásil v rozhovore pre denník Pravda.

Na vrchole prieskumov sa aktuálne držia štyri strany, ktorých sa spájanie s inými subjektmi netýka a ich preferencie sa v priebehu posledných mesiacov výrazne nehýbu. Práve tieto strany majú podľa riaditeľa agentúry Focus Martina Slosiarika istotu, že sa dostanú aj do parlamentu. „Podľa vývoja preferencií to budú Smer, Hlas, Progresívne Slovensko (PS) a Republika,“ ozrejmil Slosiarik výsledky májových preferencií voličov.

Podľa zákona musia politické subjekty, ktoré sa chcú v parlamentných voľbách uchádzať o hlas voličov, podať kandidátnu listinu najneskôr 90 dní pred ich konaním. Hraničný termín je teda 2. júla.

Fico: V septembri bude katastrofálna situácia Video Predseda strany Smer Robert Fico zhodnotil prvý mesiac pôsobenia vlády Ľudovíta Ódora. Podľa neho nerieši reálne problémy a v septembri bude situácia v krajine katastrofálna. / Zdroj: TV Pravda

Možnosť štatistickej chyby

Ďalších šesť strán sa pohybuje na zvoliteľnej hranici. Necelé štyri mesiace pred voľbami na vrchu rebríčka preferencií nedochádza k žiadnym dramatickým pohybom voličských nálad. Ak by sa voľby do Národnej rady konali v máji, vyhrala by ich strana Smer so ziskom 18 percent hlasov. Nasledoval by Hlas so ziskom 17,4 percenta a PS s 12,5 percenta. Štvrté miesto v prieskume obsadilo hnutie Republika s 9,7 percenta. Na piatom mieste nasleduje Sme rodina so 6,6 percenta. Do parlamentu by sa dostalo aj KDH s 5,5 percenta ako aj OĽaNO a Saska, ktoré majú obe 5,3 percenta.

Strany od piateho miesta však musia v prieskumoch rátať aj s možnosťou štatistickej chyby. Štatistickej chybe sa nedá vyhnúť. Je ako gravitácia. Je to niečo, čo existuje. Keďže si vyberáme len časť populácie, tak vznikne,“ hovorí predseda Slovenskej asociácie výskumných agentúr Rastislav Kočan. Vysvetlil, že ak má strana v prieskume päť percent, štatistická chyba je na úrovni 1,4 percenta. Teda výsledok päť percent by mali strany čítať tak, že sa ich voličská základňa pohybuje v rozpätí 3,6 až 6,4 percenta. Táto odchýlka však rastie s percentami. Pri desiatich je to 1,9 percentuálneho bodu, pri 13 percentách je to 2,1 a pri 50 percentách sa štatistická chyba pohybuje na hodnote troch percent.

„Posuny o jedno percento nie sú štatisticky významné pri veľkých číslach,“ zdôraznil Slosiarik. Riaditeľ agentúry Ipsos Jakub Hankovský priblížil, že ak volič deklaruje, že príde k voľbám, stále sa môže rozhodovať medzi viacerými stranami. „Všetky tieto strany sa musia rátať do širokého potenciálu,“ ozrejmil. Preto sa pozerajú na to, aký má strana alebo hnutie široký potenciál a aké má voličské jadro. Napríklad voliči Smeru sú o svojej voľbe presvedčení, zatiaľ čo voliči Hlasu sú stále nerozhodnutí. Často u nich býva druhou voľbou práve Smer.

Čaputová: Slovensko čelí dezinformáciám o voľbách Video Zdroj: TV Pravda

Kto podľa Matoviča zostaví koalíciu?

Podľa Slosiarika by mohli pred voľbami pozíciu štyroch vedúcich strán ohroziť len prípadné škandály, ktoré by sa ich týkali. „Špecificky ich lídrov a to predovšetkým v prípade Smeru a Hlasu, čo sú strany, ktoré sú výrazne lídersky orientované,“ zdôraznil.

Podotkol však, že Smer, Republika a Hlas majú vyššiu mieru pevnosti volebného rozhodnutia než PS či stredopravé strany vo všeobecnosti. „Na druhej strane, ak dôjde k presunom voličov, tak skôr vo vnútri základných blokov, čiže na jednej strane ľavicovo nacionalistického a na druhej strane stredopravého, ktorý je zložený z liberálov, progresívcov a konzervatívcov,“ ozrejmil Slosiarik. Hlas je podľa neho špecifická strana v tom, že ako jediná z týchto štyroch strán „môže čerpať prípadné hlasy z obidvoch týchto táborov“.

Skonštatoval však, že preferenčný trend vypovedá o stabilite týchto strán. „Ono skutočne k zmenám v preferenciách nedochádza za štandardných okolností skokovo,“ pripomenul Slosiarik.

Spresnil však, že pri výraznej dynamike nerozhodnutých voličov je ťažké povedať, či to, čo agentúry namerajú hoci aj dva týždne pred voľbami, bude skutočne platiť. No zo sledovania trendov vývoja preferencií sa dá budúcnosť predpovedať. Tak to bolo aj v prípade historického úspechu hnutia OĽaNO, ktoré malo v prieskumoch z decembra 2019 päť percent a následne jeho preferencie narástli na 16 až 20 percent. Víťazstvo vo voľbách sa tak dalo predpokladať.

Podľa lídra hnutia OĽaNO a priatelia Igora Matoviča sa 30. septembra rozhodne dokonca aj o tom, či Slovensko zostane demokratickou krajinou, preto sa snažil za účasť na voľbách ľuďom zaplatiť. Teraz však z dovolenky v Egypte prišiel s vlastnou predpoveďou povolebnej koalície.

Matovičova dovolenková predpoveď bola pre expremiéra natoľko zaujímavá, že ju v priebehu 20 hodín na sociálnej sieti zverejnil v rovnakom znení dvakrát.

Realistický výsledok volieb teda vidí zhruba takto: Smer podľa Matoviča získa 22 percent, Hlas 13, Republika 10 a Sme rodina a SNS budú mať po sedem percent. „Spolu budú mať 59 percent hlasov v parlamente,“ zdôraznil. Upozorňuje, že šéf Smeru Robert Fico bude mať ústavnú väčšinu s približne 110 poslancami. Opozíciu bude podľa neho tvoriť 12-percentné PS a OĽaNO a priatelia s desiatimi percentami. „Spolu budú mať 22 percent hlasov v parlamente a „demokratické“ strany, ktoré to, bohužiaľ, nedajú, keďže sa odmietajú spojiť, budú mať 15 percent prepadnutých hlasov demokratických voličov.“

„Nebude šanca na reparát za štyri roky. Toto bude koniec demokratického Slovenska. Ak sa teraz mafia s pomocou fašistov vráti k moci, desiatky rokov už moc z rúk nepustia … a už sa nenájde hlupák, ktorý by sa ich nebál a pre boj s ňou by si nechal po**ať život,“ ozrejmil Matovič. Slovensko sa podľa neho rúti do pekla. „Ale pre hlupákov je najväčší nepriateľ ten, ktorý sa jediný mafie roky nebál a dokázal ju poraziť,“ dodal.