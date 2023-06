Vitaj, Dorota. Heger predstavil ďalšiu posilu Demokratov

Nvotová novou posilou Demokratov Video Zdroj: FB Demokrati

Predseda strany Eduard Heger na tlačovej besede povedal, že si na nej cení jej odvahu a vytrvalosť v boji za ochranu demokracie a spravodlivosti na Slovensku. „Takisto je to človek s veľkým srdcom, ktorý túži pomáhať slabším. Je tiež veľmi aktívna v občianskej spoločnosti a je to človek, ktorý sa nevzdáva,“ uviedol. Nvotová o sebe hovorí, že nevie klamať, a preto je podľa Hegera tým správnym človekom v strane Demokrati.

Nvotová: Je to pre mňa jediná voliteľná strana Video Zdroj: FB Demokrati

Nvotová povedala, že posledné dva roky v občianskom aktivizme ju presvedčili, že má zmysel konať, písať, rozprávať, a keď treba, aj kričať. Nemohla sa už ďalej pozerať na politikov, ktorí prekrúcajú hodnoty, na ktorých stojí demokratická spoločnosť. „Neustále útoky Fica, trollov, extrémistov a konšpirátorov na prezidentku, demokraciu a naše zahraničnopolitické smerovanie vo mne naštartovali motor, ktorý teraz neviem a ani nechcem zastaviť,“ skonštatovala.

Ako politický nováčik chce mať podľa vlastných slov za sebou skúsených, rovných a čestných ľudí. Do politiky išla preto, aby mala pracovné nástroje na boj v prvej línii „v hybridnej vojne, ktorú proti nám vedie Ruská federácia, u nás zastúpená Ficom, extrémistami či dokonca fašistami.“ Ďalším dôvodom sú podľa nej neustále hádky predstaviteľov koaličných strán, ktoré spoločnosť unavili a rozoštvali a zakryli všetko dôležité, čo sa tu v posledných rokov udialo. „Zakryli napríklad skutočnosť, že nám tu zrazu funguje polícia a spravodlivosť,“ vyzdvihla. V politike by sa chcela venovať aj otázkam národnostných menšín, najmä Rómov a tiež kultúre. Má za sebou niekoľko projektov, v rámci ktorých strávila istý čas v rómskych osadách. Stranu Demokrati oslovila sama Nvotová. Vybrala si ju preto, že sú v nej zastúpení všetci tí, ktorých by krúžkovala vo voľbách individuálne, ak by neexistovali žiadne strany, len kandidáti. „Ak bol pád vlády na niečo dobrý, tak určite na to, že sa personálne upratalo v stranách. Teraz je omnoho jasnejšie, kto patrí kam a prečo. Myslím si, že to, čo bolo v našej vláde dobré, je v Demokratoch,“ zhodnotila Nvotová.

Zároveň poznamenala, že v jej „bubline“ nie je nikto voličom Demokratov, čo je spôsobené aj tým, že Demokratov pokladajú za nudných a nevýrazných. Podľa Nvotovej však nie je nič lepšie ako na prvý pohľad nudná vláda, ktorá robí to, čo má a nebaví ľudí na sociálnych sieťach. Hegerovi mnohí vyčítajú lojalitu k šéfovi OĽaNO Igorovi Matovičovi, no Nvotová hovorí, že lojalita je vlastnosť, ktorú si na ňom váži a keď bude situácia iná, táto črta bude nosnou žrďou ich vlajky. Matoviča označila za toxického človeka.

Dorota Nvotová je dcérou zosnulého hudobníka Jara Filipa a herečky Anny Šiškovej. Okrem umeleckej sféry sa angažuje tiež ako občianska aktivistka, organizovala zhromaždenia Dokončime to.

Len pred pár dňami mimoparlamentní Demokrati oznámili, že o hlasy voličov v septembrových parlamentných voľbách zabojujú spoločne so vznikajúcou stranou Jablko europoslankyne Lucie Ďuriš Nicholsonovej. V predvolebných prieskumoch sa Demokrati pohybujú okolo troch percent.