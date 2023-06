Volebný prieskum AKO: Matovič a Sulík strácajú, Demokrati sa prepadajú. Fico a Pellegrini posilnili

Na čele prieskumu agentúry AKO pre reláciu Na hrane TV JOJ zostáva Smer. Nasledujú Hlas a Progresívne Slovensko. Do poslaneckých lavíc by zasadli členovia ôsmich politických strán.

Ak by sa voľby do parlamentu konali v čase konania prieskumu, tak 24,2 % opýtaných by sa nevedelo rozhodnúť, ktorú stranu voliť. Ďalších 12,5 % deklarovalo, že by voliť nešli a 1,6 % opýtaných na otázku odmietlo odpovedať. Rozhodnutých by bolo 61,7 % oprávnených voličov a svoje hlasy by rozdelili nasledovne.

Voľby by vyhral Smer zo ziskom 19,0 %, druhý Hlas by dostal dôveru 17,2 % voličov. Progresívne Slovensko 14,4 %. Sasku by volilo 7,8 %, nasleduje OĽaNO so ziskom 7,1 %, Republika so 7,0 %. Do parlamentu by sa dostali aj KDH so ziskom 6,5 % a Sme rodina by volilo 6,2 %.

Za bránami parlamentu by zostali SNS (4,7 %), Demokrati (2,8 %), Maďarské fórum a Občianski demokrati Slovenska a Za regióny a Rómska koalícia a Demokratická strana (2,1 %) Za ľudí (1,9 %), Szövetség – ALIANCIA (1,3 %), Modrí – MOST-HÍD (1,3 %), Kotlebovci – ĽSNS (1,0 %), Kresťanská únia (0,3 %), Národná koalícia (0,2 %), Práca slovenského národa (0,2 %).

"Skúste si prestaviť, že by sa teraz najbližší víkend znovu konali parlamentné voľby do NR SR. Išli by ste voliť? A ktorú stranu alebo hnutie by ste volili? Prečítam vám strany v náhodnom poradí, alebo môžete menovať aj nejakú inú,“ znela otázka v prieskume verejnej mienky.

Zber dát trval od 6. do 9. júna 2023 na vzorke 1 000 respondentov.