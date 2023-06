O voľbu poštou zo zahraničia sa dá požiadať najneskôr do 9. augusta. Žiadať sa dá listom alebo elektronicky. Volič môže hlasovať vo voľbách do Národnej rady SR mimo územia Slovenska, ak nemá trvalý pobyt na Slovensku alebo aj vtedy, ak ho má, no v čase volieb bude v zahraničí. Upozorňuje na to Ministerstvo vnútra (MV) SR.