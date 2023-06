Hlas do trojkoalície so Smerom a Republikou určite nepôjde. PS je zatiaľ pre nás neznámou, uviedol Pellegrini

Ak by hrozilo, že by bolo možné vytvoriť len koalíciu so Smerom a Republikou, Hlas do takejto koalície určite nepôjde, uviedol líder Hlasu Peter Pellegrini. Dodal, že Smer nevylúčil, Progresívne Slovensko (PS) je pre nich zatiaľ neznámou. Predseda PS Michal Šimečka v relácii opätovne vylúčil akúkoľvek spoluprácu s extrémistami a so Smerom.

Expremiér pripomenul, že v rámci deviatich princípov a podmienok, ktoré si Hlas-SD stanovil na povolebnú spoluprácu, nebude v spojení so žiadnou stranou založenou na extrémistickej politike a spochybňujúcou zahraničnopolitickú orientáciu Slovenska.

Smer ako taký Pellegrini neodmieta

„Sama Republika sa svojím postojom, apelom na vystúpenie z NATO rozhodla, že nemôže byť prirodzeným partnerom Hlasu,“ skonštatoval Pellegrini. Zároveň poznamenal, že z možného povolebného spojenia Hlas nevylučuje len extrémistov, ale aj tie strany, ktoré by ich chceli legitimizovať spoluprácou.

Pellegrini uviedol, že neodmieta koalíciu so Smerom „ako takým“. „Ak by Smer veľmi túžil po spolupráci s Republikou, ak by hrozila len jediná možná koalícia so Smerom a Republikou, Hlas do takejto koalície nepôjde,“ zdôraznil.

„Pokiaľ pán predseda Uhrík z Republiky rozpráva, že bolo by treba vystúpiť z NATO, tak Republika automaticky nespĺňa podmienky, ktoré sme na sneme jednomyseľne schválili. Tým pádom je spolupráca s Republikou nemožná,“ povedal.

Trojkoalíciu s Republikou absolútne vylučujem, tvrdí Pellegrini

Hlas podľa neho nepôjde do hocakej koalície len preto, aby sa dostal k moci. „Ak by Smer oznámil, že plánuje a chce vytvoriť koalíciu s Republikou, spadá do vylučovacích podmienok, tým pádom koalícia so Smerom by bola nemožná,“ dodal s tým, že absolútne vylučuje trojkoalíciu so Smerom a Republikou.

Foto: TASR, Martin Baumann mimoriadna schôdza, Smer, Robert Fico Na snímke uprostred poslanec Robert Fico (Smer-SSD)

Všetko však podľa lídra Hlasu závisí od ľudí. „Vedieť kričať nestačí, chcieť pomstu nestačí, ani vedieť urážať nestačí pre budúcnosť Slovenska,“ povedal líder Hlasu s tým, že sa v strane nechcú posunúť do vulgárnejšej alebo extrémistickejšej roviny len preto, aby získali o jedno či dve percentá viac.

Podľa jeho slov je potrebné urobiť všetko pre to, aby sa nenaplnilo spojenie Smeru s Republikou, v ktorom vidí riziko medzinárodnej izolácie Slovenska. Predseda PS zopakoval, že vylučuje akúkoľvek spoluprácu s extrémistami.

„Nielenže sa nedá uvažovať o spolupráci, my ich považujeme za hrozbu pre demokraciu,“ podotkol Šimečka. V PS chcú urobiť všetko pre to, aby nehrozilo, že Robert Fico zvíťazí a zostaví vládu s extrémistami, a zároveň vylúčil spoluprácu so Smerom.

Foto: Pravda, Ivan Majerský hlasovanie o dôvere vláde, Ódor, Pellegrini, Raši, Ódorova vláda ani ich program nezískal v parlamente dôveru.

Čo sa týka koalície s PS, pre Hlas sú progresívci zatiaľ „veľkou neznámou“. „Je to liberálno-pravicová strana, ktorá je na druhom brehu ako je sociálna demokracia. Ideologicky sme veľmi vzdialená,“ uviedol Pellegrini s tým, že ich vníma ako zoskupenie ľudí, ktorí to „myslia dobre“ a majú myšlienky. „Mám stále obavu, že sú nedostatočne pripravení zvládnuť taký veľký nápor ako prevziať štátne funkcie, videli sme to pri OĽaNO. To vidím ako riziko,“ dodal s tým, že koalíciu nevylučuje, ale ani nepripúšťa.

„Neviem, čo chce PS so Slovenskom spraviť, najbližšie mesiace ich budeme sledovať,“ povedal líder Hlasu. „Bol by som rád, keby sa to dalo urobiť inak,“ uviedol Pellegrini, bližšie to špecifikovať nechcel. „Choďte sa pýtať iných strán na naše podmienky, či si to s nami vedia predstaviť,“ vyjadril sa na margo budúcej koalície.

Šimečka priznal, že nemajú skúsenosti s funkciami, ale majú množstvo odborníkov. „Je pravda, že nemáme skúsenosti z 20 rokov funkcionárčenia vládnej strany Smer a nestriedali sme funkcie. Máme však množstvo odborníkov a odborníčok,“ povedal. „Nie sú to kariérni politici, ale sú to ľudia, ktorí vedia doťahovať veci do konca,“ dodal Šimečka.

Hlas postaví vlastného kandidáta

Ani jeden nechcel špekulovať o tom, ako sa rozhodne Zuzana Čaputová v prípade opätovnej prezidentskej kandidatúry. Potvrdil však, že Hlas bude chcieť predstaviť vlastného kandidáta, ktorého bude v prezidentských voľbách podporovať.

Pellegrini dodal, že Ivan Korčok nie je kandidát Hlasu na prezidenta a strana by ho nepodporila. „Nezodpovedá profilu, ako by mal náš kandidát vyzerať,“ povedal Pellegrini v diskusnej relácii TA3. Zuzanu Čaputovú kritizuje za to, že zvažuje nekandidovať. „Je to ako útek z boja, čakal by som viac odvahy,“ zhodnotil Pellegrini. „Nie je to tak, že by som ju motivoval, aby kandidovala, nie som jej fanúšik,“ dodal.

Obaja diskutujúci vyjadrili presvedčenie, že septembrové voľby budú férové a transparentné. Odsúdili zároveň úsilie za každú cenu spochybniť ich legitímnosť a navodzovať dojem z možného ovplyvňovania. Zhodli sa aj na tom, že nie je možné vylúčiť mimoriadne schôdze Národnej rady SR počas leta.

Pellegrini poukázal na to, že o takúto schôdzu môže požiadať aj vláda v rámci nevyhnutnej legislatívnej iniciatívy, rovnako však podľa neho môže ísť o iniciatívu „strán, ktoré nevedia inak zaujať“. Šimečka je presvedčený, že po júnovej schôdzi by sa malo rokovanie parlamentu do volieb ukončiť.