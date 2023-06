Prieskum IPSOS: Progresívne Slovensko predbehlo Hlas

Parlamentné voľby by v polovici júna vyhral Smer, ktorý medzimesačne narástol o dva percentuálne body. Na druhom mieste by stranu Hlas vystriedalo hnutie Progresívne Slovensko (PS), ktoré posilnilo o podobné číslo.

Ukazuje to prieskum agentúry Ipsos pre Denník N. Hlas mierne oslabil a je tesne tretí. Do Národnej rady by zasadli poslanci ôsmich strán.

Podľa online prieskumu za prvým Smerom (18,9 %) a druhým Progresívnym Slovenskom (15,5 %) sa tesne umiestnil Hlas (14,8 %). Nasleduje Republika (8,3 %), SaS (7,2 %) a Sme rodina (7,2 %), OĽaNO (6,4 %) a KDH (5,6 %).

Koho by ste volili vy? Smer Hlas Progresívne Slovensko Sme rodina Saska OĽaNO Republika KDH Demokrati SNS ĽSNS Aliancia Za ľudí iné Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Smer 35,7% Progresívne Slovensko 14,1% Hlas 10,7% SNS 10,6% Republika 8,9% Saska 4,5% KDH 3,9% iné 3,6% Demokrati 2,6% OĽaNO 2,4% Aliancia 1,0% ĽSNS 0,8% Za ľudí 0,7% Sme rodina 0,6%

Mimo parlamentu by zostali strany SNS (4,3 %), Demokrati (4,0 %) a Aliancia (3,1 %).

Na základe hlasov v prieskume by Smer získal v parlamente 34 kresiel, PS 28, Hlas by mal 26 poslancov, Republika 15, SaS a Sme rodina by mali v NR SR zhodne po 13 mandátov, OĽaNO by reprezentovalo 11 poslancov a KDH by v zákonodarnom zbore obsadilo 10 kresiel.

V ankete zrealizovanej od 12. do 16. júna oslovili 1 001 respondentov.