Politológ: Kollár mal odísť, násilie je neospravedlniteľné. Kauza môže Sme rodinu posunúť mimo parlament

Kauza, ktorej čelí a predseda parlamentu Boris Kollár trvá niekoľko mesiacov, no líder Sme rodina prehovoril až teraz a príbeh nabral iný spád. Ospravedlniť ani odstúpiť sa nechystá. Expartnerku by vyfackal znova, ak by bol ohrozený život jeho dieťaťa. Podľa politológa ide o „nechutný a nedôstojný“ spor. Jemu to ničí imidž, hnutiu to uškodí politicky. Sme rodinu by to mohlo dostať aj mimo parlament. Kollár by mal podľa politológa urobiť to gesto a odísť. Násilie je neospravedlniteľné.