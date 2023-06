Letanovská pre Pravdu: Budem bojovať slušnosťou, o rezort zdravotníctva mám záujem

Líderkou Demokratov v predčasných voľbách bude Andrea Letanovská. Predtým bola v strane Za ľudí Andreja Kisku, no v porovnaní s nimi vidí u Demokratov viacero rozdielov. Bojovať chce pokojom a slušnosťou. V prípade úspechu Demokratov by sa určite uchádzala o post ministerky zdravotníctva.

Letanovská pre Pravdu Video Budem bojovať slušnosťou, o rezort zdravotníctva mám záujem / Zdroj: TV Pravda

Vy ste predtým boli v strane Za ľudí, ktorá sa v podstate rozpadla. V čom vidíte v strane Demokrati rozdiel? V čom by toto mohol byť úspešnejší projekt?

Je tam mnoho rozdielov. Verím, že strana Demokrati vznikla zo silnej potreby vyhnúť sa chybám z minulosti. Pospájali sme sa v nej viaceré strany a osobnosti. Vedie nás skúsený človek, ktorý si preskákal krízami a pracoval s veľmi komplikovanými osobami. Eduard Heger je ten človek, ktorý nás dokáže viesť, je odhodlaný to nevzdať, ostať, vytrvať do konca a podieľať sa na lepšom spravovaní krajiny. Silné odhodlanie cítiť nie len z jeho ale aj zo zvyšku tímu. Spôsob komunikácie a fungovanie vo vnútri strany mi dáva veľkú nádej, že to dopadne lepšie.

Stala sa z vás líderka kampane. Hovoríte o slušnosti v politike, no tá je drsná. Ako sa teda chcete s Demokratmi prebojovať ďalej?

Slušnosťou a pokojom. Verím, že môžu zvíťaziť a priniesť občanom to, čo potrebujú. Pokojné vládnutie je jediný spôsob ako doručiť výsledky. Spolupráca a odbornosť je jedinou cestou. Konfliktom sa nikam nedostanete. Ani jedného človeka nezachránite v konflikte a zvade a určite nie celú krajinu. Bez ohľadu aké budú okolnosti, ako sa budú ostatní politici správať k nám, ku mne, pôjdem si svojou cestou, odhodlane, pokojne a slušne.

Ak by sa vám podarilo uspieť a dostať sa do parlamentu, tak by ste mali záujem napríklad o post ministerky zdravotníctva?

Určite áno.

Včera ste dali Borisovi Kollárovi výzvu aby odstúpil, on povedal, že nie. Budú Demokrati, alebo Demokratky spolu s ďalšími iniciovať návrh na jeho odvolanie?

Áno, naše poslankyne už začali zbierať podpisy. Pokiaľ to gesto neurobí sám a neodstúpi, tak budeme iniciovať jeho odvolanie. Akékoľvek výhovorky neplatia. Fackami sa život nezachraňuje a biť ženy je absolútne neprípustné, bez výnimky. Dnes ide o tvár našej krajiny, keď to dnes tolerujeme u vysoko postaveného ústavného činiteľa, tak zajtra bude každý muž môcť udrieť svoju ženu a nič sa nestane.

Foto: Ľuboš Pilc, Pravda Demokrati Jednotkou Demokratov vo voľbách bude Andrea Letanovská. Eduard Heger bude mať na kandidátke dvojku.

Máte k tomu aj podporu iných parlamentných strán?

Nie som v parlamente, tak nepoznám detaily, ale budú ma informovať.