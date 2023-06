Naď pre Pravdu: Som presvedčený, že sa do NR SR dostaneme. Dzurinda urobil zlé rozhodnutie, keď povolal Bugára

Demokrati predstavili vo štvrtok jednotku kandidátky, ktorou bude Andrea Letanovská. Podpredseda strany Jaroslav Naď verí, že v tandeme s Eduardom Hegerom ľudí presvedčia. Pri Demokratoch sa ešte stále hovorí o spájaní, no podľa Naďa už nebudú v strane veľmi aktívni. Líder strany Modrí, Most – Híd Mikuláš Dzurinda podľa podpredsedu Demokratov urobil chybu, keď vzal pod svoje krídla Bélu Bugára.

Podpredseda Demokratov v rozhovore pre Pravdu uviedol, že je aj vzhľadom na reakcie ľudí je presvedčený, že sa Demokrati do parlamentu dostanú.

Dnes ste predstavili novú líderku strany pani Letanovskú. Myslíte si, že vám to pomôže prebojovať sa do parlamentu? Lebo aktuálne sa pohybujete na hranici troch až štyroch percent.

Sme presvedčení o tom, že máme veľmi silný tím. Ponúkame množstvo odborníkov, ľudí, ktorí majú za sebou silný životný príbeh, ale aj skúsenosti z vládnutia v ťažkom období. Ten tandem Andrea Letanovská a Edo Heger je úplne skvelý. Myslím si, že Andrejka nie je nové meno pre ľudí a ani v našom tíme. Robí s nami od prvého dňa. Dennodennou diskusiou sme si uvedomili, že jej životný príbeh je tak zaujímavý, že môže osloviť ľudí a som presvedčený, že cítime narastajúcu podporu a že tie preferencie budú rásť.

Silný životný príbeh mal za sebou aj pán Kiska a výraznejšie mu to nepomohlo, síce sa dostali do parlamentu, ale nakoniec z politiky odišiel. Čím je pani Letanovská iná, v čom sa tento tandem líši?

Pán Kiska a mnohí ďalší mali za sebou možnou čiastočný príbeh, ale nie príbeh 30 rokov záchrany ľudských životov, ťažkých rozhodnutí ako záchranárka, lekárka, primárka na ARO, kde robíte rozhodnutia, ktoré keď neurobíte dobre, ten človek môže zomrieť. Má za sebou veľmi dobrý príbeh a ľudia, ktorí ju poznajú z jej práce veľmi vysoko ohodnocujú jej výsledky. Z tohto hľadiska nepochybujem o tom, že jej príbeh je oveľa silnejší, ako bol napríklad príbeh pána Kisku. V konečnom dôsledku, jemu to stačilo na to, aby sa stal prezidentom Slovenskej republiky. Takže vôbec ani milimetrom nespochybňujem to posolstvo, ktoré Andrejka odovzdá voličom aj z pozície volebnej líderky, bude úspešné.

Foto: Pravda, Ľuboš Pilc demokrati, letanovská Andrea Letanovská povedie Demokratov do volieb.

Máte ešte nejaké eso v rukáve okrem pani Letanovskej?

Andrejka bude naša volebná líderka a jednotka na kandidátke, ale hovoríme s ďalšími ľuďmi. Predpokladám, že ich postupne predstavíme a tých, ktorých nepredstavíme jednotlivo, predstavíme po odovzdaní kandidátky.

Zsolt Simon dal Demokratom, ale aj strane Most-Híd ponuku na niekoľko miest na kandidátke. Rokujete ešte o nejakej forme spolupráce?

Vážim si Mikiho Dzurindu, vážim si aj Zsolta Simona. Som presvedčený, že Mikuláš Dzurinda urobil zlé rozhodnutie, keď povolal do práce Bélu Bugára. Človeka, ktorý svojím rozhodnutím vytvoril vládu s Robertom Ficom a Andrejom Dankom. Štyri roky predlžoval tragédiu, ktorú Robert Fico našej krajine priniesol. Neviem si predstaviť užšiu spoluprácu s Bélom Bugárom.

Samozrejme, ľudia, ktorí sú u Dzurindu, vrátane jeho samotného, majú možnosť k nám prísť na kandidátku. Naše dvere sú otvorené. Aj posledný prieskum ukázal, že ich preferencie sú na úrovni jedného percenta, my sme dosiahli štyri percentá. Nie je to ideálne, ale je to minimálne štyrikrát viac ako oni. Takže logické by bolo, keby prišiel niekto k nám. To isté sa týka aj Zsolta Simona či Pavla Macka. Dobre vedia, že môžu zavolať aj posledný večer pred uzatváraním kandidátok. My už nebudeme za nimi proaktívne chodiť, aby nás odmietli alebo nepravdivými informáciami ovplyvňovali ľudí.

Ak sa náhodou nedostanete do parlamentu, čo potom?

Veľmi úprimne, posledných tri a pol roka, špeciálne vo funkcii vo vláde v takom období, akým sme si prešli my, boli mimoriadne náročné. Myslím si, že sa to prejavilo aj na mojom výzore. Človek má toho miestami plné zuby, z tohto hľadiska rozumiem rozhodnutiu pani prezidentky. Na druhej strane, každý, kto ma pozná vie, že nehádžem flintu do žita.

Budeme bojovať do posledného dňa, aby sme dostali Demokratov do parlamentu, a to je minimum, ale aj aby boli Demokrati súčasťou slušnej vlády, ktorá vydrží štyri roky. Ak sa to nepodarí, budeme musieť rešpektovať rozhodnutie voličov, ale som vnútorne presvedčený, aj vzhľadom na reakcie ľudí v uliciach, aj na sociálnych sieťach, že do toho parlamentu sa dostaneme.