Šimečka pre Pravdu: PS je voľbou stability. Hlas alebo OĽaNO? Matovič sa vylúčil sám

Progresívne Slovensko dnes predstavilo svoju kandidátku. Líder PS Michal Šimečka v rozhovore pre Pravdu uviedol, že sa z minulosti poučili a sú silnejší a jednotnejší. Nemá problém kritizovať bývalú koalíciu, no v demokratickej politike to podľa neho nemôže znamenať, že si s nimi nevie predstaviť spoluprácu. Na určovanie koalície je podľa neho skoro. Líder OĽaNO Igor Matovič sa však vylúčil sám.

V minulých voľbách má za sebou Progresívne Slovensko neúspech, prešli ste zmenami, vystriedali sa lídri. V čom je podľa vás dnešné PS iné v porovnaní s tým spred troch rokov?

Myslím, že dnes sme aj na základe chýb z minulých volieb omnoho silnejší a jednotnejší. Kandidujeme samostatne, čo je oproti koalícii so Spolu rozdiel. Máme jasné hodnoty a jasný program, najlepší tím na jeho presadenie, kde je polovica žien. Máme odbornosť na každú kľúčovú oblasť. To všetko je zárukou, že voľba Progresívneho Slovenska je voľbou stability, lebo ten tím a prípadný poslanecký klub budú jednotné. Zároveň je to voľba pre budúcnosť, voľba ľudí, ktorí už v praxi niečo dokázali.

Budete kampaňovať aj v regiónoch? Jednou z vecí, ktorú vám vyčítali v minulých voľbách bola, že ste skôr centralistickou stranou zameranou na Bratislavu.

Samozrejme, že budeme kampaňovať v regiónoch. Budeme kampaňovať po celom Slovensku, lebo voličov máme všade. Júl a august bude plný terénnej kampane od severozápadu po juhovýchod. Od júla sa rozbehneme za voličmi a budeme sa s nimi rozprávať na všetkých možných mítingoch, jarmokoch či uliciach v každom meste.

Hovorili ste, že strany bývalej koalície dostali šancu na zmenu, no nevyužili ju. Predpokladám, že v prípade vášho úspechu sa budete musieť s tými stranami zhovárať a spolupracovať s nimi. Aká je vaša predstava ideálnej koalície?

Niektoré veci sú zjavné už teraz. Progresívne Slovensko od svojho vzniku vylučuje spoluprácu s extrémistami a so stranou Smer. Naopak máme koalíciu, aj v Bratislave, so stranou SaS, ktorá je nám blízka v liberálnych hodnotách, ktoré sa týkajú osobných slobôd. My sme otvorení spolupráci s každou demokratickou, proeurópskou stranou, ktorá si ctí právny štát. To, že vecne kritizujem strany bývalej koalície, že zlyhali, lebo objektívne zlyhali, to v demokratickej politike nemôže znamenať, že si s nimi nevieme predstaviť spoluprácu. Všetko je o tom, ako rozhodnú voliči, ako rozdajú karty a potom sa budeme rozprávať o koalíciách. V tejto chvíli je ešte skoro hovoriť, s kým áno a s kým nie.

Foto: Pravda, Ivan Majerský Michal Šimečka, Progresívne Slovensko, kandidátka, predstavenie, Michal Truban, Lucia Plaváková, Štefan Kiss, Ivan Štefunko, Zora Jaurová, Oskar Dvořák, Simona Petrík Líder PS Michal Šimečka predstavil kandidátku do predčasných volieb.

Často vás spájajú s Hlasom, o takejto koalícii hovoril aj Igor Matovič. Keby ste si mali vybrať, ku komu máte teraz bližšie? K Hlasu a pánovi Pellegrinimu alebo k pánovi Matovičovi a OĽaNO?

Takto kádrovať dvojice politikov… Fakt je, že s Igorom Matovičom sa nedá. On sám seba vylučuje z akejkoľvek spolupráce. Nielen kvôli tomu, čo spáchali za posledné tri roky, ale aj kvôli tomu, že podmieňuje akúkoľvek spoluprácu prijatím populistického návrhu, ktorý by zruinoval štátny rozpočet, tých 500 eur za hlas. Tam sa nie je o čom baviť. Pokiaľ ide o Hlas a ďalšie strany, k našej povolebnej stratégii sa vyjadríme v septembri pred voľbami.

Hovorili ste, že sa vzdáte mandátu europoslanca. Vzdáte sa ho aj v prípade, že skončíte v opozícii?

Áno, aj v tom prípade.

Aj všetci ostatní, ktorí sú z PS europoslancami?

Máme troch europoslancov, ja môžem hovoriť za seba. Ja som aj podpredseda Európskeho parlamentu, takže je to zložitejšie. Ale áno, ja som pevne rozhodnutý pôsobiť na Slovensku, lebo mám pocit, že to je dôležité. Bez ohľadu na to, ako tie voľby dopadnú, skončím ako europoslanec, ak sa Slovensko dostane do Národnej rady SR.