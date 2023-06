OĽaNO pôjde do volieb v koalícii. Matovič volá späť aj Hegera, ten si ho už vo vláde predstaviť nevie

Bývalí spojenci Eduard Heger a Igor Matovič sa prvýkrát od rozchodu stretli v dueli. Zo začiatku líder Demokratov uviedol, že sa neprišiel hádať, no už prvé odpovede na otázky svedčili o rivalite. Matovič nakoniec oznámil, že do volieb pôjde v koalícii s Kresťanskou úniou (KÚ) a Za ľudí. Dokonca dal „napriek klamstvám, ktoré z ich strany zazneli“ Demokratom ponuku, aby sa vrátili späť.

Matovič v ta3 uviedol, že plánujú predložiť kandidátku v nedeľu večer a kandidovať budú ako koalícia OĽaNO a priatelia, KÚ a Za ľudí. V takom prípade budú musieť získať 7 percent, aby sa dostali do parlamentu.

Matovič potvrdil koalíciu s Remišovou, potrebujú 7 % Video Zdroj: ta3

OĽaNO to riskne v koalícii

„Postavíme sa tomu čelom,“ povedal Matovič s tým, že sa nebojí siedmich percent. Preferencie berie s rezervou, keďže v minulých voľbách dokázal vyhrať. Ak by sa to aj stalo, tak to bude vôľa ľudu. „Ak sa ľudia dramatickou väčšinou rozhodnú, že chcú mať zo Slovenska mafiánsky štát, tak to budeme rešpektovať,“ uviedol.

Čítajte viac Čas sa kráti, kandidátky chýbajú. Riskne to Matovič v koalícii s Remišovou? Štyri strany už odkryli tromfy

Šéfka Za ľudí pre Pravdu vo stredu uviedla, že sa zvýšeného kvóra ani vysvedčenia voličov neobáva. Cieľom rokovaní je podľa Remišovej vytvoriť pre voliča silnú a autentickú ponuku založenú na antikorupčných hodnotách a na silnom prorodinnom štáte.

„Zároveň je to ponuka pre voliča, ktorý reálne vníma hrozbu návratu mafie v podobe vlády nového a starého Smeru spoločne s extrémistami alebo v kombinácii s niektorou z vajatajúcich strán, ktoré sa chystajú do koalície s novým Smerom a nie sú schopné sa voči tomuto zlu vyhraniť,“ dodala.

Foto: TASR, Jakub Kotian Veronika Remišová / Igor Matovič / Veronika Remišová a Igor Matovič na protestnom stretnutí opozičných poslancov, voličov a umelcov v Bratislave 18. marca 2016

Čo sa týka strany Za ľudí, Matovič na preferencie nepozerá. „Chceli sme vytvoriť jediný subjekt, aby ľudia videli, že títo to myslia so Slovenskom úprimne. Sú to protikorupční bojovníci. Nenájdete tu žiadneho hada, prezliekača kabátov, ktorý prešiel cez štyri alebo päť strán,“ povedal Matovič.

Matovič volá Hegera späť

Ponuku vrátiť sa k OĽaNO dostal aj Eduard Heger a jeho Demokrati. „Slovensku ide 30. septembra o život. Chcel by som využiť túto unikátnu príležitosť tri dni pred termínom odovzdania kandidátok a chcel by som v dobrom dať ponuku Demokratom a predsedovi Demokratov, aby neriskovali, aby išli spolu s nami. Môžu si vybrať formu, či chcú ísť na kandidátku, alebo do koalície,“ uviedol Matovič.

Matovič dal Hegerovi ponuku: Spojme sa! Video Zdroj: ta3

Heger na to konkrétne nereagoval, no celý čas nesúhlasne krútil hlavou. „Stačí zaklopať, dvere máme otvorené. Napriek tomu, že z ich strany zaznelo veľa klamstiev,“ povedal Matovič. Pokiaľ by sa Demokrati rozhodli vrátiť a pridať sa ku koalícii, pri štyroch stranách by museli na vstup do parlamentu získať 10 percent.

Matoviča si vo vláde neviem predstaviť

Matovič vyrukoval aj s tvrdením, že sa z Demokratov do OĽaNO vráti jedna členka. Líder OĽaNO uviedol, že z hnutia odchádzali najmä ľudia okolo Jána Budaja a potom sa na nich pri zakladaní Demokratov „akosi zabudlo“, preto boli sklamaní. „Uprednostnení boli takí hocijakí cudzí ľudia od Miroslava Kollára a podobne,“ uviedol.

Heger pre Pravdu Video Líder Demokratov si neúspech vo voľbách nepripúšťa, no uznal, že ich čaká ešte veľa práce. / Zdroj: TV Pravda

Heger reagoval, že im nikoho OĽaNO neberie. „Nikoho nám neberie. Martina Brisudová nebola členka Demokratov, do strany nikdy nevstúpila. Takže tým pádom, nech predstavia, čo chcú. Z Demokratov nikto neodchádza do hnutia OĽaNO,“ povedal Heger.

Naď pre Pravdu o novej líderke, spájaní i šanci Demokratov Video Zdroj: TV Pravda

Naopak Demokrati poobede informovali, že sa k nim pridal bývalý poslanec a štátny tajomník ministerstva školstva Richard Nemec, ktorý kandidoval za hnutie OĽaNO a bol Hegerovým náhradníkom v parlamente. Nemec zároveň požiadal vládu o uvoľnenie z funkcie štátneho tajomníka.

„Do strany Demokrati som vstúpil, lebo je to proreformná strana, pracuje ako jeden tím. V strane Demokrati mám super kolegov a priateľov, ako Edo Heger a Jaro Naď, ktorých si vážim v prvom rade ako ľudí, ktorí majú v sebe slušnosť, pokoru a záleží im kam bude Slovensko smerovať. Je pre mna česť s nimi spolupracovať a slúžiť ľuďom,“ povedal Nemec, ktorý sa v strane Demokrati bude venovať oblasti športu a podpory mladých talentov.

Okrem toho Heger v diskusii dodal, že on osobne si nevie predstaviť Igora Matoviča vo vláde. Predseda OĽaNO zase vraví, že ich strana ako jediná vie garantovať, že si nikdy nebude uvažovať o koalícii s Hlasom.

V sobotu nebudú preberať kandidátky

Politické strany majú čas na odovzdanie svojej kandidátnej listiny do septembrových parlamentných volieb do nedele (2. 7.) do polnoci. V sobotu (1. 7.) však ministerstvo vnútra nebude preberať kandidátky. Jej odovzdanie je potrebné si vopred dohodnúť, keďže kontrola trvá minimálne jednu hodinu. Upozornila na to šéfka odboru volieb na MV Eva Chmelová. Doposiaľ odovzdalo kandidátky sedem politických subjektov. S odborom volieb sa dohodlo na odovzdaní niekoľko strán na piatok, ako aj na nedeľu.

Kandidátnu listinu môže podať strana, respektíve hnutie, ktoré je riadne registrované. Môže na nej byť najviac 150 kandidátov. Strany môžu tiež utvoriť koalíciu a podať spoločnú kandidátku. Po jej podaní už nie je možné kandidátku dopĺňať ani meniť poradie osôb.

Súčasťou kandidátky musí byť aj potvrdenie o uhradení volebnej kaucie vo výške 17.000 eur. Kandidátka musí obsahovať aj zoznam členov najvyššieho orgánu strany podľa zaregistrovaných stanov alebo zoznam členov strany rovnajúci sa najmenej dvojnásobku počtu kandidátov uvedených na kandidátke. Rezort vnútra okrem toho priblížil, že strany majú doručiť kandidátnu listinu v listinnej aj elektronickej forme. Voľby do Národnej rady SR budú v sobotu 30. septembra.