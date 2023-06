Pellegrini pre Pravdu: SR nesmie len prežívať, Hlas ponúka víziu. Fico či Šimečka? Z chýb som sa poučil

Líder Hlasu Peter Pellegrini v piatok predstavil prvých štyridsať mien svojej kandidátky. Slovensko podľa neho nesmie len prežívať a Hlas chce preto vybudovať silný štát. V rozhovore pre Pravdu uviedol, že sa chce venovať regiónom a ponúknuť politiku a riešenia, z ktorých bude Slovensko ťažiť aj o 15 rokov. Z chýb minulosti sa už poučil, aj preto odišiel zo Smeru. Progresívne Slovensko (PS) je pre neho stále veľkou neznámou. Ak by vyhral voľby a mal by sa rozhodnúť medzi lídrom Smeru Robertom Ficom a lídrom PS Michalom Šimečkom, zaváži najmä to, aký získajú strany mandát.

Predstavili ste prvých 40 mien vašej kandidátky. Čo bude v skratke gro vašej kampane, na čo sa zameriate?

Pôjdeme do regiónov a budeme hovoriť o tom, že Slovensko potrebuje silný štát, ktorý dokáže ovplyvňovať ceny energií, dokáže regulovať vysoké zdražovanie cien potravín. Že je to štát, ktorý pomôže ľuďom v núdzi a bude riešiť problémy v regiónoch a nebude sa hrať len na veľké reformy v Bratislave a nejaké zmeny. Ľudí na východe Slovenska, na juhu alebo na Orave, na Kysuciach trápia odlišné veci. Budeme im hovoriť o dominantnom prísľube Hlasu. Ak bude Hlas dominantnou súčasťou vlády, tak vláda výjazdovo zasadne vo všetkých okresoch Slovenska dvakrát za štyri roky, aby tam priamo riešila problémy ľudí. Kampaň bude postavená kontaktne a o týždeň sa vydáme na šnúru „Pelletón 3“, lebo medzi ľuďmi sa cítime najlepšie.

Hovorili ste, že ľudia si môžu zvoliť politiku minulosti, chaosu alebo politiku pokoja. Vy ste tiež súčasťou minulosti. Čím sa odlišujete od Smeru?

Teraz nás so Smerom už nikto neporovnáva, lebo vidia tie veľké odlišnosti. Svoju minulosť nikdy nebudem zapierať, ale priznám aj to, že sme počas tých 20 rokov urobili niekoľko chýb. Mrzí ma aj to, že sme niekedy neurobili, čo sme urobiť mohli. Poučený z týchto chýb som sa nakoniec pred troma rokmi rozhodol pokúsiť sa predstaviť môj štýl politiky a moje videnie smerovania Slovenska. Aby sme viac hovorili o budúcnosti a vízii, aby sme sa nesnažili robiť politiku len od jedných volieb k druhým. Aby sme sa snažili robiť politiku ako majú robiť správni chlapi, že sadia stromy aj s tým vedomím, že už nikdy v ich tieni sedieť nebudú, lebo sa toho nedožijú. Ja by som chcel ponúknuť takúto politiku, že dnes môžeme rozhodnúť o niečo, z čoho bude ťažiť Slovensko o 15 rokov, kedy ja už možno v politike nebudem. To je ten rozdiel. Mnohé chyby, ktoré som zažil alebo spravil sám, ma posunuli dopredu. Som človek, ktorý sa z chýb učí.

Foto: Pravda, Ivan Majerský Hlas - SD, kandidáti, Peter Pellegrini, Richard Raši, Zuzana Dolinková, Denisa Saková, Peter Žiga Líder Hlasu Peter Pellegrini v piatok predstavil prvých štyridsať mien svojej kandidátky.

Viete povedať aj konkrétne nejakú chybu, prípadne niečo, čo ste mohli urobiť inak?

Myslím si, že sme napríklad nemali dovoliť odpredať 33 percent slovenských elektrární koncernu EPH, že sme mali urobiť všetko preto, aby sme distribučné spoločnosti dostali pod kontrolu štátu. To sú veci, kde sme mali byť aktívnejší a nemali sme to ponechať v súkromných rukách, lebo práve počas energetickej krízy sa nám to vrátilo. Alebo, že sme nemali odvahu urobiť poriadky s univerzitami a radšej ich pospájať a urobiť jednu dobrú. Alebo, že sme neurobili väčšie a odvážnejšie rozhodnutia, ako napríklad vybudovať nové vodné dielo alebo prístav na Dunaji. Zostali sme v tej údržbárskej politike, aby tá krajina išla a nič významnejšie sme neurobili. Toto by som rád zmenil a hovoril by som aj o významnejších rozhodnutiach a nielen o tom, aby Slovensko z mesiaca na mesiac prežívalo.

Pýtala som sa to aj pána Šimečku, keďže vás mnohí spájajú s PS, spýtam sa to aj vás. Pokiaľ by ste vyhrali voľby a mali by ste sa rozhodnúť s kým pôjdete najprv rokovať, bol by to pán Šimečka alebo pán Fico?

Bude to záležať na tom, kto získa aký mandát. Pre mňa je PS stále neznámou s dobrým marketingom, dobrou reklamou a dobre vymyslenou kampaňou, ale stále sú to oni, koho myslím pod neskúsenosťou a nepripravenosťou. Je to ešte juniorská strana, ktorý by potrebovala dozrieť a dospieť. Stále neviem, ako to myslia, či sú zdatní a schopní prevziať zodpovednosť za štát. A úprimne vám poviem, neviem si predstaviť, že by pán Šimečka bol novým premiérom SR. Nie som si úplne istí, či je pripravení prevziať takúto ťažkú a zodpovednú úlohu, ak by PS vyhralo. Treba ľuďom pripomenúť, že keď vyhrá PS, premiérom bude Šimečka, keď vyhrá Smer, premiérom je Robert Fico a keď vyhrá Hlas, premiérom môže byť Peter Pellegrini a nech sa podľa toho rozhodnú.