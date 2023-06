Voľby by koncom júna vyhral Smer. Do parlamentu by sa dostali OĽaNO aj SNS

Ak by sa parlamentné voľby konali koncom júna, vyhral by ich Smer s 19 percentami hlasov. Nasledoval by Hlas so 16,3 percentami a prvú trojicu uzatvára Progresívne Slovensko s 13,5 percentami. Do parlamentu by sa dostali OĽaNO aj SNS.

Boris Kollár v Ide o pravdu: Keby som odstúpil, bol by to signál gaunerom, ktorí chcú ovplyvniť voľby Video

Ukázal to prieskum agentúry FOCUS pre televíziu Markíza.

Republika by skončila na štvrtom mieste s 9 percentami hlasov. Sme rodina by po kauze Borisa Kollára získala 6,1 percenta hlasov. Nasledovalo by KDH a OĽaNO, zhodne po 6 percent. Do parlamentu by sa podľa prieskumu dostala aj SNS s 5,5 percentami hlasov. Tesne by sa do parlamentu dostala aj strana SaS s rovnými piatimi percentami.

Strana OĽaNO a priatelia chce kandidovať so Za ľudí ako koalícia. V takom prípade by pre vstup do parlamentu potrebovali sedem percent, šesť z tohto prieskumu by znamenalo, že by zostali mimo NR SR.

Strany Aliancia, Demokrati, ĽSNS, Modrí či Za ľudí by sa do parlamentu nedostali.

Prieskum uskutočnila agentúra FOCUS v dňoch od 21. júna do 28. júna 2023 formou osobných rozhovorov. Výberovú vzorku tvorilo 1012 respondentov.