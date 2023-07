Kandidátky sú odovzdané. Matovič prišiel o päť minút dvanásť, riskne to s koalíciou: Klus skončil u Kollára

Niektoré strany si odovzdanie kandidátky nechali na poslednú chvíľu vrátane OĽaNO či hnutia Sme rodina. Nedeľa bola na ministerstve vnútra mimoriadne rušná. Priebeh bol pokojný, riešiť museli len administratívne nedostatky.

Jedinou koalíciou bude Matovičovo hnutie

Definitívy počet kandidátok a kandidátnych listín bude známy po 12. júli. Vtedy má prebehnúť žrebovanie, ktoré jednotlivým politickým subjektom priradí číslo, pod akým budú kandidovať. Plných 150 kandidátov má na zoznam dvanásť strán a jedna koalícia. Najmenej kandidátov odovzdal strana Karma (17) a SDKÚ – DS (11).

Jedinou koalíciou, ktorá bude v septembrových voľbách kandidovať, bude hnutie OĽaNO a priatelia, ku ktorej sa pridalo aj Za ľudí a štandardne aj Kresťanská únia. Matovič možnosť koalície využil prvýkrát, túto formu doteraz vo voľbách šikovne obchádzal.

Koalícia dvoch alebo troch potrebuje na vstup do parlamentu sedem percent, ak by chceli byť k hnutiu formou koalície pripojené aj ostatné strany zahrnuté v skratke „a priatelia“, išlo by o štyri a viac strán, Matovič by potreboval získať minimálne desať percent.

Líder OĽaNO odovzdal kandidátku už tradične tesne pred koncom lehoty na doručenie, doslova o 5 minút dvanásť. „Seriózne kandidátky je treba dlho kontrolovať,“ povedal Matovič novinárom na margo kontroly kandidátky koalície OĽaNO a priatelia, ktorú kontrolovali hodinu a pol.

V minulých voľbách kandidovali ako koalícia len strany Progresívne Slovensko a Spolu. Získali necelých sedem percent, na vstup do parlamentu potrebovali 926 hlasov. Poučený z minulosti a veľkého neúspechu ide tentokrát PS do volieb samostatne a na rozdiel od strany Spolu, z ktorej sú dnes Demokrati na čele s Eduardom Hegerom, sa im zatiaľ podľa prieskumov preferenčne darí oveľa viac.

Foto: TASR, Jakub Kotian Veronika Remišová / Igor Matovič / Veronika Remišová a Igor Matovič na protestnom stretnutí opozičných poslancov, voličov a umelcov v Bratislave 18. marca 2016

Čaká Matoviča podobný osud? Na výhru vo voľbách to zrejme nebude, no podľa politológa z Prešovskej univerzity Michala Cirnera môže Matovič získať pomerne slušný výsledok. „Pán Matovič vie robiť predvolebné kampane a už voličov neúnavne mobilizuje. Voliči rýchlo zabúdajú a v predvolebnej kampani sa dajú takpovediac opiť rožkom, čo pán Matovič dobre vie,“ uviedol.

OĽaNO ako koalícia sa od PS/Spolu líši. „PS/Spolu nezvládli adekvátne kampaň, navyše tam vznikla strana Za ľudí exprezidenta Kisku, čo im tiež zobralo hlasy,“ uviedol s tým, že pri OĽaNO je presvedčený, že v parlamente budú, pokiaľ sa nič vážne nestane, napríklad veľká korupčná kauza alebo odchod Matoviča do politického dôchodku.

„V takejto koalícii by mohli minúť v predvolebnej kampani oveľa viac financií,“ uviedol pre Pravdu politológ z Prešovskej univerzity Michal Cirner. Ak by teda OĽaNO kandidovalo ako dvoj- alebo trojkoalícia, mohli by na kampaň minúť až šesť miliónov eur.

Klus skončil v Kollárovom hnutí

V nedeľu kandidátku odovzdávalo aj hnutie Sme rodina Borisa Kollára. Šéf poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský v nedeľu predpoludním v ta3 povedal, že kandidátka strany sa ešte „češe“. Na ministerstve vnútra ju Sme rodina odovzdala o druhej popoludní.

Zrejme najväčším prekvapením je rozhodnutie bývalého saskára a europoslanca Martina Klusa. Kandidovať totiž bude za hnutie Sme rodina zo 150. miesta, ako prvý o tom informoval portál Aktuality.sk. Ten spočiatku nechcel kandidovať a svoju kariéru videl skôr v diplomatických kruhoch. Koncom apríla sa však pre Pravdu vyjadril, že kandidatúru do volieb opäť zvažuje. Do úzadia sa stiahol po kauze s jeho neúspešnou kandidatúrou na post člena Európskeho dvora audítorov (EDA).

Po niekoľkotýždňovom odpočinku sa jeho názor zmenil, mal ponuky z viacerých strán zo stredopravého spektra a bol s nimi v kontakte. „Hoc som mal pôvodne v pláne stiahnuť sa zo slovenskej politiky, dnes už nevylučujem ani možnosť, že budem v predčasných voľbách kandidovať,“ povedal vtedy pre Pravdu nezaradený poslanec. Silným motívom je pre neho riziko „deštrukcie zahraničnej a európskej politiky“.

Ešte v januári sa pritom hovorilo o tom, že by sa mohol pridať k strane Jablko, ktorej predsedníčkou je europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová. Tej pomáhal s programom. Ďuriš Nicholsonová bude nakoniec kandidovať za stranu Demokrati.

Mnohých rozhodnutie kandidovať za hnutie Sme rodina prekvapilo. Klus ju však považuje za stranu, ktorá urobila vo volebnom období obrovský progres vo svojich jasných proeurópskych, proantlantických a proukrajinských postojoch. „Mojím pozvaním ako nestraníka na ich kandidátku na symbolické 150. miesto, aby som tieto témy ďalej presne v tomto duchu pokrýval, chceli okrem iného demonštrovať, že to je progres trvalý a nezvrátiteľný,“ komentoval na sociálnej sieti.

Po tejto informácií sa na internete roztrhlo vrece s vtipmi a posmeškami. Klus sa tomu čuduje, no rešpektuje to. „Pre mňa bolo pri rozhodovaní prijať túto kandidátku podstatné to, že v ťažkých časoch, do ktorých sa rútime, máme jasnú zahraničnopolitickú garanciu v ďalšej politickej strane,“ uviedol.

So svojou materskou stranou Saska sa rozišiel zatiaľ nadobro. Problémom je pre neho vedenie. „Bohužiaľ, znovuzvolením Richarda Sulíka, ktorý sa prejavil ako bezcharakterný klamár a udavač, za predsedu, je pre mňa vylúčená nielen akákoľvek spolupráca s SaS, ale dokonca aj jej voľba v predčasných voľbách. Ak sa po nich zmení vedenie strany, nič v budúcnosti nie je vylúčené,“ dodal v apríli Klus. Do sporu sa so Sulíkom dostal potom, čo líder Sasky poslal list europoslancom, v ktorom ich vyzval, aby za Klusa pri voľbe člena EDA nehlasovali.

Dzurindovci protestne 150. nemajú

Klus sa tak pridal k zoznamu známych „stopäťdesiatok“. Svoje posledné miesta predstavila Saska, ktorá tam postavila Alojza Hlinu, maďarská Aliancia – Szövetség k sebe pritiahlo Györgya Gyimestiho, Smer bývalého člena Komunistickej strany Slovenska Artura Bekmatova, KDH má na 150. mieste šéfa záchranárov Františka Majerského a Hlas bratranca lídra strany Lukáša Pellegriniho.

Peter Pellegrini však ako jediný uviedol, že ich „stopäťdesiatka“ sa nebude zúčastňovať žiadnych prípadných debát týchto kandidátov a jeho bratranec a futbalista bude musieť zabojovať. Strana Modrí, Most-Híd (MM) na protest 150. miesto na svojej kandidátke neobsadila.

„Sulík s Matovičom začali v roku 2010 robiť z podávania kandidátok marketing a cirkus. Žiaľ, tento marketing a cirkus začali nasledovať aj niektoré ďalšie politické strany. Takéto počínanie vedie k rozvratu politickej scény, k dehonestácii politiky ako takej a k prehlbovaniu frustrácie zodpovedných voličov,“ vyhlásil líder kandidátky Mikuláš Dzurinda s tým, že strana MM sa na takomto cirkuse a rozvrate podieľať nechce.