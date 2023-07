ta3 a Pravda spoločne o prieskumoch: Smer vedie, ale bez Hlasu niekto ťažko zloží vládu

Pozrite si v grafoch nižšie vývoj volebných preferencií spracovaných podľa posledných prieskumov agentúr FOCUS, AKO, IPSOS a SANEP.

Poznámka: Šípkou na grafe vpravo alebo vľavo sa posúvate medzi jednotlivými údajmi.

Podľa aktuálneho prieskumu spoločnosti SANEP pre televíziu ta3 má v predčasných parlamentných voľbách najvyššiu šancu na víťazstvo strana Smer. Tá by sa v prípade úspechu vrátila po troch rokoch do pozície najsilnejšej strany v NR SR.

Ak by sa voľby do parlamentu konali v čase konania tohoto prieskumu, čo bol koniec júna a začiatok júla, tak by sa 22,9 % opýtaných nevedelo rozhodnúť, ktorú stranu voliť. Ďalších 14,8 % deklarovalo, že by voliť nešli. Rozhodnutých by bolo 62,3 % oprávnených voličov.

Parlamentné voľby by v júni vyhral Smer so ziskom 18,6 percenta hlasov. Strana má tiež najväčší volebný potenciál. V prípade, že by sa voliči, ktorí teraz zvažujú Smer až ako svoju druhú možnosť, nakoniec predsa len dali svoj hlas strane Roberta Fica, potom by Smer mohol vo voľbách získať až 26 percent voličských hlasov.

Druhý Hlas by dostal dôveru 16,5 percenta voličov. Volebný potenciál Hlasu sa pohybuje okolo 22 percent. Progresívne Slovensko by skončilo na treťom mieste so ziskom 13,4 percenta. Volebný potenciál Progresívneho Slovenska sa pohybuje okolo 19 percent.

Štvrtá by skončila Republika (8,2 percenta), za ktorou nasledujú hnutie Sme rodina (6,8 percenta) a strana OĽaNO (6,7 percenta). Do parlamentu by sa ďalej dostali aj SaS (6,4 percenta) a KDH (6,2 percenta).

Pred bránami parlamentu by zostali SNS (4,8 percenta), Demokrati (3,1 percentá), ĽSNS (2,2 percenta), Aliancia-Szövetség (2,1 percenta), a Za ľudí i Modrí, Most-Híd (rovnako po 0,8 percenta).

Potrebných päť percent by nezískalo ani zoskupenie Modrí, Most-Híd (1,2 percenta) ani Za ľudí (1,1 percenta).

Prieskum bol urobený ešte v čase, keď nebolo jasné, že OĽaNO pôjde do volieb ako trojkoalícia, ktorá potrebuje získať až sedem percent hlasov.