Klus pre Pravdu: Sme rodina nie je odklon od Sasky. Sulík pred vojnou vyhlasoval, že Krym bude navždy ruský

Europoslanec a bývalý saskár Martin Klus cez víkend prekvapil. Po dlhom zvažovaní sa nakoniec rozhodol v predčasných voľbách kandidovať. Vstup do hnutia Borisa Kollára Sme rodina nepovažuje za veľký odklon od Sasky, s hnutím diskutoval mesiace. Jeho hodnoty sa nezmenia, keďže v hnutí Sme rodina majú na hodnotové témy zelenú kartu. Pri odvolávaní Borisa Kollára hlasovať nebude, považuje to za politizáciu prípadu.

V rozhovore sa dozviete: prečo sa rozhodol pre Sme rodina a čím ho presvedčili

od koho dostal ponuky

či bude hlasovať za odvolanie Borisa Kollára

prečo nepovažuje vstup do Sme rodina za veľký odklon od Sasky

čo hovorí na kandidátov ako je Anton Hrnko či Martin Borguľa

Prečo ste sa rozhodli pre stranu Sme rodina?

Hlavným dôvodom môjho rozhodnutia bola dlhodobá korektná spolupráca na komunálnej a regionálnej úrovni, ale najmä ponuka venovať sa ako nestraník s legislatívnymi aj exekutívnymi skúsenosťami zahraničnej a európskej politike strany.

Oslovili vás oni?

Diskusia prebiehala niekoľko mesiacov a bola založená na dôvere budovanej najmä počas posledných troch rokov, kedy sme s pánom predsedom ako druhým najvyšším ústavným činiteľom koordinovali ako rezort diplomacie jednotnú líniu zahraničnej a európskej politiky Slovenska. Preto nemôžem povedať, že by to malo charakter oslovenia „poď za nás kandidovať“.

Čím vás presvedčili?

Tým, že strana Sme rodina urobila v tomto volebnom období obrovský progres vo svojich jasných proeurópskych, proatlantických a proukrajinských postojoch. A tiež tým, že mojím pozvaním na ich kandidátku na symbolické 150. miesto, aby som tieto témy ďalej presne v tomto duchu pokrýval, chceli okrem iného demonštrovať, že to je progres trvalý a nezvrátiteľný.

Prečo práve Sme rodina, nie je to trochu veľký odklon od Sasky?

Práve naopak, v čase keď predseda parlamentu koordinoval všetky svoje diplomatické aktivity s nami, Richard Sulík tri mesiace pred vojnou vyhlasoval, že Krym bude navždy ruský, ako nám sankcie škodia a ako by sme mali radšej s Rusmi veselo obchodovať. Čo na tom, že ukradli cudzie územie a že zisk z tohto obchodu potom vrazia do vraždenia, znásilňovania a ničenia susednej krajiny. Ak sa pýtate na tento odklon, tak sa mu úprimne teším. Ak máte na mysli kultúrnoetické témy, v Sme rodina je na ne tzv. zelená karta. Každý poslanec a poslankyňa hlasujú podľa svojho presvedčenia. Na mojich dlhodobo zastávaných hodnotách sa teda vôbec nič nemení a každý, kto ma kvôli tomu dnes kritizuje a zosmiešňuje, najmä na sociálnych sieťach, buď nevie, o čom píše a hovorí, alebo bohapusto klame v snahe uškodiť mi.

Mená ako Anton Hrnko, bývalý podpredseda SNS, či Martin Borguľa obvinený z toho, že dal v roku 2018 úplatok 50-tisíc, vám na kandidátke Sme rodina neprekážajú?

Pokiaľ viem, podobne zaujímavé kombinácie sú na viacerých kandidátkach. Najznámejšie je asi spojenie v SaS, kde sú na jednej kandidátke bývalý predseda KDH aj ultraliberálne osobnosti tejto strany. Veľmi heterogénna je napr. aj kandidátka OĽaNO. Priznávam, nevedel som, ako bude kandidátka ako celok vyzerať, keď som sa rozhodol byť kandidátom č. 150 v Sme rodina. Pre mňa boli podstatné dohody, ktoré súvisia so zahraničnou a európskou politikou, ktoré spomínam vyššie.

Ako hodnotíte kauzu Borisa Kollára, neprekážajú vám jeho vyjadrenia? Budete hlasovať za jeho odvolanie?

Násilie treba jednoznačne odsúdiť. Na ženách, na deťoch a prípadne aj na mužoch. O tom nemôže byť žiadna pochybnosť. V tomto prípade ma ale veľmi mrzí, že sa takéto veci verejne prepierajú a politizujú. Nie kvôli osobe politika, my musíme byť nastavení zniesť podstatne viac kritiky a verejného záujmu ako bežní občania, ale kvôli ich deťom. Tie si povolanie svojich rodičov nevybrali a osobitne v takom veku to musí byť pre nich veľmi ťažké. Sám mám skúsenosť s bulvarizáciou mojich detí a preto sa nechcem a nebudem spolupodieľať na ďalšej politizácii celej veci.

Takže správne chápem, že sa hlasovania nezúčastníte, resp. hlasovať nebudete.

Áno, už som aj ospravedlnený zo schôdze. Paradoxne nie kvôli téme, ale zo zdravotných dôvodov. Po operácii spred dvoch týždňov, bohužiaľ, nastali komplikácie.

Ešte v apríli ste spomínali, že máte ponuky aj z iných strán. Kto vám ponúkal miesto a prečo ste ich odmietli?

Mal som zaujímavú ponuku aj od Demokratov aj od OĽaNO, resp. na spoluprácu mimo kandidatúru aj od niektorých ďalších strán, ktoré si ale dovolím nekonkretizovať. Všetky si veľmi vážim, ale faktorov, prečo som dal prednosť Sme rodina, bolo celkom isto aj v rámci ich porovnania viac. Ale ten najdôležitejší som vysvetlil vyššie.

Myslíte si, že vám táto stratégia byt na 150. pomôže dostať sa do parlamentu?

Verím, že áno. Považoval som za korektné aj voči novým kolegyniam a kolegom, že si ako novoprichádzajúci „vybojujem“ svoje miesto úplne sám a z posledného miesta to vo veľkej miere bude len na mne, ako pochodím. Samozrejme sa chcem zaslúžiť o dobrý výsledok a potom vďaka nemu ovplyvňovať nielen zahraničnú a európsku politiku, ale prípadne aj ďalšie oblasti, v ktorých Slovensko malo a mohlo urobiť podstatne viac už za koalície, ktorej som bol súčasťou. Za to, že sme to nezvládli patrí našim voličom úprimné ospravedlnenie. Už len dúfať, že nám niektorým dajú druhú šancu.