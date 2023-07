Strata funkcie Kollárovi nehrozí, voličov už áno. Prežije Sme rodina ďalšiu kauzu? Pre Hlas je to zisk, ale aj problém

Nie je vylúčené ani to, že hnutie skončí mimo parlamentu. Do volieb však ostávajú takmer tri mesiace a všetko môže zmeniť aj kampaň. Šéf Sme rodina za tým vidí len očierňovanie hnutia pred voľbami a nevylučuje, že z toho napokon v kampani spraví tému.

Kollár to mal spočítané

Poslanci Sasky a hnutia OĽaNO vidia za neotvorením mimoriadnej schôdze obchod. Výmenou za „zarezanie“ poslednej riadnej schôdze mali poslanci Smeru, Republiky či Hlasu Kollára podporiť svojou neúčasťou. Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš uviedol, že Sme rodina sa minulý týždeň pridala k Smeru, Hlasu a Republike, aby bola posledná riadna schôdza ukončená predčasne. „Dohoda z druhej strany bola, že tí poslanci neprídu a nebudú hlasovať za odvolanie Kollára,“ povedal.

Pokusu o otvorenie schôdze predchádzal pokus o ospravedlnenie, čo bola aj podmienka lídra OĽaNO Igora Matoviča, aby nehlasoval za odvolanie. Stačilo mu „kostrbaté“ ospravedlnenie, na ktoré ho Kollár upozornil esemeskou v znení „splnil som tvoje požiadavky“, jeho odvolanie v hnutí tak zrejme nepodporia. Hlasovanie však bolo tesné, pri prvom pokuse sa prezentovalo 66 poslancov, pri druhom ich už bolo 71 a na otvorenie mimoriadnej schôdze tak chýbalo len päť hlasov. Keďže je zajtra sviatok, viacerí očakávajú, že v pléne bude v stredu ešte menej poslancov.

Podľa šéfky poslaneckého klubu Sasky Anny Zemanovej to mal Kollár dobre spočítané. „Keď si pozriete výpis hlasovania, črtá sa tu jednoznačná nová koalícia. Je tu stopercentná neúčasť Smeru a stopercentná neúčasť Republiky. Takže vidíte, ako dohoda funguje,“ uviedla.

Boris Kollár, odvolávanie, mimoriadna schôdza, Peter Pčolinský, Sme rodina Predseda parlamentu Boris Kollár a podpredseda parlamentu Peter Pčolinský.

Saske aj hnutiu OĽaNO chýbalo niekoľko poslancov, ktorých účasť by pomohla otvoreniu schôdze. Oba subjekty to odôvodňujú plánmi poslancov či zahraničnými cestami, keďže sa už začali prázdniny. Podpredseda parlamentu Peter Pčolinský uviedol, že ak by sa schôdza otvorila, do rozpravy by sa zapojili. Hlasovanie poslancov a tieto „predvolebné tanečky“ nebudú mať podľa Pčolinského vplyv na skladanie možnej budúcej koalície.

Kollár sa bráni, podľa politológa však nepatrí do politického ani verejného života

Kollár sa pred schôdzou vyjadril, že bude vždy chrániť zdravie a život svojho dieťaťa a keď sa dostane do parlamentu, chce predložiť tvrdý zákon na ochranu žien a detí. Nevylúčil, že si z toho urobí aj tému v kampani.

Podľa politológa z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslava Štefančíka existuje v parlamente zvláštna solidarita, ktorá neberie ohľad na stranícke tričko. „Ukázala sa už pri hlasovaní o vydaní Roberta Fica na väzobné stíhanie, pri ktorom možno vznikol základ budúcej koalície. A síce Smeru, Hlasu, Sme rodiny a krajnej pravice,“ uviedol pre Pravdu.

Tá istá koalícia sa podľa neho objavuje aj dnes. Sme rodina a Hlas si zatiaľ podľa svojich vyjadrení nevedia predstaviť koalíciu s hnutím Republika. Viacerí politológovia však v minulosti pre denník Pravda uviedli, že Sme rodina bude po voľbách „drahá nevesta“ a do koalície pôjde napriek svojím vyjadreniam s každým, kto za nimi príde s dobrou ponukou.

Kollárovo odvolanie by podľa neho malo zmysel, aj keď sa jeho funkčné obdobie pomaly končí. „V prípade Borisa Kollára ide o osobu, ktorá sa priznala k rodovo vykonanému násiliu. A to by malo byť potrestané bez ohľadu na to, či je niekto politikom, alebo nie,“ myslí si.

Tým, že Kollára poslanci neodvolajú, podľa neho ticho schvaľujú to, čo urobil. „V každom prípade platí, človek s násilníckymi sklonmi nepatrí nieže do funkcie šéfa parlamentu, taký človek nepatrí ani do verejného života,“ dodal.

Šéf Sme rodina na tlačovej konferencii pred začiatkom schôdze uviedol, že nie je ani násilník, ani lotor. Ak by ním bol, odstúpil by. „Odmietam však odstúpiť preto, že som chránil zdravie a živor svojho ročného dieťaťa,“ uviedol.

Pellegrini ukázal prstom na Smer

Aj keď viaceré strany obvinili z obchodu či tajnej dohody aj stranu Hlas, jej líder Peter Pellegrini odmieta akékoľvek taktiky či dohody. Chce, aby sa schôdza otvorila a je aj za odvolanie Kollára z postu podpredsedu parlament. V sále však boli z jedenástich len traja poslanci. Pellegrini to odôvodnil tým, že väčšina je odcestovaná pracovne na východe Slovenska.

Peter Pellegrini

„Zaujímavé, že keď ide o dôležité hlasovanie, má ktosi technické problémy a ešte zaujímavejšie je, že majú služobné povinnosti na konci republiky,“ uviedol Štefančík. „Vyzerá to tak, že ktosi tu vodu káže, ale víno pije,“ dodal na margo neúčasti poslancov Hlasu.

Pellegrini ukázal prstom na Smer, ktorý podľa neho zohráva pri odvolávaní kľúčovú úlohu. Strana Roberta Fica obštrukciu avizovala dopredu. „Je jasné, že tým Smer vyjadruje podporu konaniu pána predsedu, pretože tým umožňuje neuznášaniaschop­nosť parlamentu,“ reagoval Pellegrini.

Nemyslí si však, že sa dohodli. Vidí za tým službu na oplátku za to, že Sme rodina podržala Fica počas hlasovania o jeho vydaní na väzobné stíhanie. Takáto solidarita je podľa Pellegriniho normálna. Kollár hovoril opakovane o antikampani vplyve v pozadí niektorých politických strán.

„Zistite si, kto má prepojenie – finančné, obchodné, biznisové – na politické strany, ktoré sú teraz v opozícii a komu to ide na prospech,“ hovoril Kollár o údajných pôvodcoch útokov proti nemu. Okrem toho spomenul aj kontroverzného podnikateľa Zoroslava Kollára, ale aj Tomáša Rajeckého.

Druhou voľbou Sme rodiny je Hlas, pre Pellegriniho by to bol profit aj problém

Otázne však je, ktorá zo strán z toho mohla profitovať. Podľa prieskumu agentúry AKO z mája uviedlo 13 percent voličov Sme rodiny ako druhú voľbu Hlas a až 38 percent voličov Hlasu by zvažovalo voľbu Kollárovho hnutia.

„Voliči Sme rodina majú najčastejšie ako druhú voľbu Hlas a práve ten by mohol z poklesu Sme rodiny najviac profitovať. Problémom by ale bolo, ak by sa dostali pod päť percent, nakoľko sa strany Hlas a Sme rodina už dlhú dobu navzájom vyjadrujú pozitívne k povolebnej spolupráci,“ uviedol Mikuláš Hanes, analytik agentúry NMS Market Research. Hlas tak potrebuje odradiť voličov nielen Smeru, ale aj Sme rodina.

Líder Hlasu Pellegrini však odmieta akékoľvek spojenie medzi jeho stranou a Kollárovou kauzou. „So Zoroslavom Kollárom sa Peter Pellegrini pozná z oficiálnych podujatí a neudržiava s ním kontakt,“ uviedla pre Pravdu hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková.

parlament

Na margo koalície Pellegrini v utorok v parlamente uviedol, že v jeho vláde ani v strane by taký človek nemal miesto, no rozhodnú voliči. „Koaličný partner? Uvidíme, čo prinesie život. Budeme o tom meditovať 1. októbra, kedy budeme vidieť, či niečo také prichádza do úvahy,“ uviedol.

Politológ Štefančík si myslí, že tak Pellegrini, ako aj Fico taktizujú. „Jeden z nich bude určite po voľbách zostavovať vládu a strana ako Sme rodina sa im hodí do partie. Povedal by som, že aj Smer počíta s tým, že zoberie stranu Borisa Kollára do vlády, aby sa nemuseli spoliehať na poslancov z Republiky,“ skonštatoval.

Vplyv kauzy na preferencie ukáže čas

Zatiaľ sa teda táto kauza na preferenciách Kollárovho hnutia neodrazila. V najnovšom prieskume agentúry Focus bol zaznamenaný pokles len o niekoľko desatín (zo 6,6 na 6,1 percenta, pozn. red.), čo je stále v rozmedzí štatistickej chyby. Agentúra SANEP v prieskume pre ta3 namerala hnutiu Sme rodina 6,8 percenta. Kauza sa zatiaľ odrazila len v týchto dvoch prieskumoch.

Ako sa budú ich preferencie vyvíjať ďalej, ukáže čas. Do hry však okrem toho vstúpi aj kampaň. „Vývoj preferencií hnutia Sme rodina počas tohto volebného obdobia nám ukazuje, že za ich poklesom stáli vždy problémy lídra hnutia Borisa Kollára,“ ozrejmil Hanes s tým, že s touto kauzou bude konfrontovaný až do volieb.

Problémom by mohlo byť aj nestabilné voličské jadro, ktoré sa aktuálne pohybuje okolo štyroch percent. Súčasne tvoria podľa analytika Hanesa voličskú základňu vo väčšine ženy. „Bude zaujímavé sledovať, ako budú voličky hnutia Sme rodina reflektovať problematiku domáceho násilia, s ktorou je osoba predsedu hnutia výrazne spájaná,“ zhodnotil.

„Viem si predstaviť, že najmä ženy kandidátky sa budú v priebehu kampane pravidelne ozývať a neustále odkazovať na hulvátske správanie Borisa Kollára. A niečo mi hovorí, že to bude príbeh s viacerými pokračovaniami,“ uviedol politológ Štefančík.