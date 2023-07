Matovič pre Pravdu: Ideálna koalícia? Len OĽaNO. Ak sa nedostaneme do NR SR, nebudem v politike

Matovič: Treba mať výsledok ako Fico v 2012 a máte pokoj Video Zdroj: TV Pravda

Minulé voľby bola jednotkou Mária Šofranko, o nej sme veľa nepočuli. Bude o pani Jurinovej počuť viac?

O Erike Jurinovej je dlhodobo počuť viac. Medzičasom je tu županka, ktorá obhájila aj svoj mandát a získala obrovskú dôveru viac ako 80-tisíc hlasov len v Žilinskom kraji. To, si myslím, je celkom slušný výsledok.

Vaša volebná líderka je zároveň žilinskou župankou, číslo päť je župan Trnavského kraja. Ide o symbolickú nomináciu, alebo chcete mať oboch županov aj v parlamente?

Je to, samozrejme, morálna podpora. Na druhej strane záleží od výsledku, aký dvaja župani dostanú a podľa toho rozhodnú. Ja si vážim ich záväzok, keď povedali, že budú mať iba jeden mandát. To je na rozdiel, napríklad od županu Bašku, ktorý zároveň sedí v parlamente a zároveň sa tvári, že je županom v Trenčíne. To isté aj župan Majerský, ktorý hovorí že bude sedieť jednou riťou na dvoch stoličkách. Ale Erika a Jozef hovoria, že budú mať iba jeden mandát. Myslím si, že je to fér a čestné.

OĽaNO ide do volieb v koalícii, potrebujete 7 percent, zatiaľ oscilujete na hranici okolo šesť percent. Ako to vnímate?

Pred minulými voľbami v tom istom čase hovorili agentúry, že budeme mať 5,6 percent a mali sme 25. Takže asi tak to vnímam.

Čiže máte nádej, že to dopadne ako v minulých voľbách, že by ste znova vyhrali?

V každých jedných voľbách nám hovoria agentúry výrazne menej, ako budeme mať v skutočnosti. Čiže áno, sme hnutie, ktoré má veľa skrytých voličov, ktorí si na konci povedia “no koho by som si dal?” Takže spoliehame sa na to, že ľudia prídu a nakoniec nás podporia.

S kým si viete predstaviť spoluprácu? Na váš čierny zoznam pribudla aj Sme rodina, sám ste si dali podmienku, čo vás značne limituje. S kým by ste vedeli zostaviť koalíciu?

Ideálne s nikým, budeme sami tvoriť koalíciu.

Čiže ideálna koalícia je iba OĽaNO?

No samozrejme. Mať taký výsledok, aký mal Fico v roku 2012 a vtedy mate pokoj od rôznych prospechárov, ktorí slúžia mafii.

Vtipné, že v tomto je pre vás ukážkovým príkladom Smer.

Áno, čo sa týka úspechu vo voľbách to je celkom dobrý príklad. Len teda bude náročne dosiahnuť takýto výsledok za tri mesiace.

Ak sa náhodou OĽaNO nedostane do parlamentu, čo budete robiť?

No určite nebudem v politike.

Ak pani Jurinová bude úspešnejšia vo voľbách a obsadí post predsedníčky hnutia, dokážete sa stiahnuť do úzadia a byť dvojkou?

Nie že by som bol dvojkou, ale bol by som maximálne radovým poslancom bez akejkoľvek funkcie, aby som uvoľnil priestor novej krvi.