Jurinová pre Pravdu: Koalícia je risk, ale aj skúška pre OĽaNO. Zvádzame aj vnútorný boj o formu vedenia

V minulých voľbách bola jednotkou na kandidátke OĽaNO Mária Šofranko, o nej sme veľa nepočula, nevýrazná bola aj v parlamente. Bude o vás ako o volebnej líderke počuť viac?

Pani Šofranko bola jednak nová v politike, ale podľa mňa sa aj počas jej pôsobenia v parlamente profilovala na školskom výbore, školské témy sú jej blízke a tie aj reprezentovala. Na druhej strane, ja už čosi za sebou v politike mám. Možno aj to bol dôvod, prečo som vnímala množstvo podnetov, aby som bola líderkou kandidátky. Zakladala som hnutie, bola som v parlamente, mala som nejaké funkcie, teraz riadim Žilinský kraj, takže sa nanovo vraciam. Ľudia už vyhodnotia, či som dostatočne viditeľná, alebo nie. Nemyslím si, že je najdôležitejšie zviditeľňovať sa kauzami. Budem rada, keď sa ženy začnú zviditeľňovať svojou prácou. O to sa snažím.

Čo sa týka funkcie županky, ako skĺbite riadenie župy s kampaňou?

V pondelok sme mali posledné zastupiteľstvo pred prázdninami, ďalšie bude v septembri tesne pred voľbami. Ten čas sa bude dať ľahšie skĺbiť, ale určite si nedovolím zanedbať prácu na župe.

Ak sa dostanete do parlamentu, budete pokračovať vo funkcii županky?

Bola to vec, ktorú som komunikovala, uvidíme, ako dopadnú voľby. Zvádzame aj vnútorný súboj o formu vedenia hnutia, takže na to bude vplývať viac faktorov. Ale ako som povedala, uplatním si len jeden mandát.

Čo hovoríte na to, že OĽaNO ide do volieb v koalícii?

Je to čestné, no sama to však vnímam ako obavu. Čísla v prieskumoch nám zatiaľ neukazujú, že by sa OĽaNO dostalo do parlamentu. Bude to skúška, či ľudia chcú, aby bol charakter štátu bol stále nastavený s rozviazanými rukami polície, to považujem za dôležitý moment. Alebo povedia, že šak trošku kradnúť sa môže. Pokiaľ to tak ľudia vyhodnotia, budeme sa s tým musieť zmieriť. Takže áno, ideme do risku, ale ja verím v silu ľudí.