Stranu Za ľudí opúšťa ďalší člen. Meravý už kandidovať nebude: Musel som bojovať v koalícii, aj vo vlastnej strane

„Vždy som tvrdil, že niečo také pre mňa neprichádza do úvahy. Predsedníčke Remišovej som sa za našu doterajšiu spoluprácu poďakoval, no zároveň som jej povedal, že týmto sa naše cesty v straníckej politike rozchádzajú,“ uviedol Meravý na sociálnej sieti.

Pripomenul, že do strany vstupoval pred štyrmi rokmi ako jeden z jej zakladajúcich členov na odporúčanie Ivana Mikloša. Cieľom bolo podľa jeho slov zmeniť Slovensko k lepšiemu. „Ako bývalý člen SDKÚ-DS som vkladal veľké nádeje do Kiskovho projektu a veril som, že jeho strana bude silnou stredopravou stranou so solídnym odborným zázemím a schopnosťou kompetentne riadiť štát. S ľútosťou musím skonštatovať, že moje nádeje boli sklamané. Strana poslúžila v prvom rade ako výťah do vysokých funkcií pre Kiskovych blízkych ľudí. Otec zakladateľ krátko po voľbách odišiel a strana zložená z ideologicky a osobne nekompatibilných osobností sa čoskoro rozpadla,“ zhrnul Meravý osud Kiskovho projektu.

Meravý vo vládnej koalícii pôsobil ako poradca ministra financií a bol zodpovedný za riadny chod Ekonomického krízového štábu. „Pomáhal som chrániť ľudí pred dopadmi covidovej pandémie. Stranu Za ľudí som zastupoval na koaličných rokovaniach o daňovej reforme, dôchodkovej reforme, štátnom rozpočte, dlhovej brzde, pandemickej pomoci i energetickej kríze,“ zaspomínal Meravý.

Dodal, že za „zdravý rozum a rozpočtovú zodpovednosť“ musel často bojovať nielen s koaličnými partnermi, ale aj na pôde vlastnej strany, z čoho je už unavený. Preto sa rozhodol v septembrových parlamentných voľbách viac nekandidovať.

„Podporím však takú politickú stranu, ktorá bude garantovať proeurópsku zahraničnú politiku, rozvoj ekonomiky a zdravé verejné financie,“ uzavrel Meravý.