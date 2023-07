Kedysi to bola „polomafiánska strana“, ktorá položila štát. Dnes chce Uhrík so Smerom vládnuť

Z povolebnej spolupráce Republika nevylučuje nikoho, okrem SaS a Progresívneho Slovenska. Uhrík si už vie predstaviť aj spoluprácu so stranou Smer, ktorú ešte nedávno nazýval polomafiánskou stranou.

Na otázku moderátora, čo sa v ňom zlomilo, že zmenil svoj postoj k strane Roberta Fica, Uhrík vyhlásil, že sa zmenila spoločenská situácia a myslí si, že aj strana si prešla istou reflexiou. „Ak budeme vo vláde, určite nedovolíme návrat systému ‚našich‘ ľudí,“ povedal.

Predseda SaS Richard Sulík mu oponoval, že Smer je stále „polomafiánskou stranou“, len v poslednom období nebol pri moci a pri koryte.

K strane Hlas Petra Pellegriniho Uhrík dodal, že nevie, čo si má o nej myslieť. „Nevieme, čo chce, alebo nechce. Vidíme, že ho to ťahá k PS, progresívcom,“ povedal. Hlas spoluprácu s Republikou odmieta.

Uhrík za prirodzeného koaličného partnera Republiky označil SNS Andreja Danka. Pripustil však, že nie je isté, či sa národniari do parlamentu vôbec dostanú.

Na národniarov sa Uhrík zameral už pri predstavovaní kandidátky. Pod krídla totiž vzal zakladateľa SNS Mariána Andela. Napriek tomu, že považuje SNS za najbližšieho partnera, jeho slová zatiaľ svedčia o inom. „Pridal sa k nám (Andel, pozn. red.) preto, lebo považuje hnutie Republika za skutočne vlasteneckú a národnú stranu, na rozdiel od jeho bývalej strany,“ kopol si do SNS Uhrík. Viackrát na tlačovke zopakoval, že Republika je „najsilnejšie pronárodné hnutie“.

Republiku pritom pred dvoma rokmi založili odídenci od Mariana Kotlebu a jeho extrémistickej ĽS NS. Uhríkovo hnutie sa snaží propagovať ako antifašistické, navonok sa vzdalo aj antisemitských a rasistických hesiel. Rétoriku hnutia však vďaka konšpiráciám a proruskej propagande či nenávisti k liberálnej demokracii nezaprie. V Republike je aj ďalší bývalý člen SNS Rafael Rafaj, ktorý bol takisto v strane ešte počas šéfovania Jána Slotu.

Líder SNS Andrej Danko na Uhríkove slová reagoval v niekoľkých videách, no podľa jeho slov ho Republika „nezaujíma“.

Zrušil by celý europarlament

Predseda Republiky označil Európsky parlament za zbytočnú inštitúciu a vyhlásil, že by ho zrušil. Moderátor relácie Richard Dírer sa ho spýtal, či mu nesmrdí 10-tisícový plat, ktorý ako europoslanec berie. Uhrík povedal, že ak sa hnutie Republika dostane do parlamentu, z Európskeho parlamentu odíde. Jeho náhradníkom je poslanec Národnej rady SR Milan Mazurek z hnutia. Podľa Uhríka už bude na jeho rozhodnutí, či by nastúpil na jeho miesto. Predseda Republiky si myslí, že Európsku úniu sa treba najprv pokúsiť zreformovať naspäť k hospodárskej spolupráci a ak sa to nepodarí, „budeme sa musieť z únie skôr či neskôr pobrať.“ „My sme do únie vstupovali preto, lebo sme chceli slobodne cestovať a slobodne obchodovať, a tohto sa držme. Nech sa únia vráti k týmto dvom zásadným veciam,“ povedal.

Hnutie Republika by chcelo dosiahnuť vojenskú neutralitu SR, a to už aj v rámci súčasného členstva SR v NATO. Podľa predsedu SaS Richard Sulík je to len volebná kampaň, pretože reálne to nie je možné. Uhríkovi vytkol, že chce zo Slovenska spraviť druhé Bielorusko, ktoré musí robiť to, čo mu nakáže ruský prezident Vladimír Putin. „Vy veľmi dobre viete, že ak vystúpime z NATO, sme Bielorusko. Nikto z vašich ľudí by neposlal svoje deti študovať do Minska alebo do Moskvy, vy to robíte len ako lacnú politickú agendu,“ povedal. Ako ďalej dodal, pomoc Slovenska Ukrajine je „náš pud sebazáchovy, pretože všetci dúfame, že Rusko sa nebude začínať v Užhorode.“ Zároveň sa Uhríka spýtal, či by chcel mať za priameho suseda Rusko. „Ani my si to neželáme, ale nie je pravda, že by mi to vadilo,“ znela odpoveď Uhríka.

Holokaust odsudzuje. Výrok o tom, že nie je historik, označil za nešťastný

Uhrík odsudzuje holokaust a svoje predošlé vyjadrenie o tom, že nevie, či bol holokaust, lebo nie je historik, považuje za nešťastné. „Ja som niekoľkokrát povedal, že holokaust odsudzujem. Áno, v tej danej relácii som sa nešťastne vyjadril, ale keď vám niekto položí stokrát tú istú otázku, tak v istom momente už poviete, dajte mi s tým pokoj,“ vysvetľoval Uhrík.

Slovenský štát bol podľa jeho slov fašistickým štátom a jeho prezident Jozef Tiso urobil aj chyby. „Áno, posielal Židov do koncentračných táborov, ale ktovie, či vedel, čo sa deje s tými ľuďmi v danom čase, pretože tu vládla nemecká propaganda,“ vyhlásil Uhrík. Zároveň dodal, že Tiso nebol vojnovým zločincom a súdny proces s ním bol podľa neho spolitizovaný. Milan Mazurek z hnutia Republika v minulosti nazval Jozefa Tisa jediným skutočným slovenským prezidentom.